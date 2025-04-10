北投國中女壘隊將赴美比賽 立委送祝福盼奪佳績

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（中央社記者王揚宇、實習記者朱英鳳台北10日電）立法院女子運動外交促進會長民進黨立委黃捷等立委與台灣運動好事協會今天召開記者會，為將前往美國參與2025貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽的台北市立北投國中女壘隊加油，希望各界能挹注資源，支持選手順利成行。

民進黨立委黃捷、吳思瑤、吳沛憶、張雅琳、王美惠、蘇巧慧、林月琴、陳培瑜、賴惠員以及社團法人台灣運動好事協會執行長劉柏君等人，今天在立法院舉行「台灣女壘前進美國世界賽！挺台灣女孩站上世界舞台」記者會，作上述表示。

黃捷說，棒球是台灣的國球，但其實台灣女子壘球的實力非常堅強，因為在世界棒壘球總會公布的世界排名，台灣女壘排名第4，而北投國中女壘隊這次首度獲邀參加2025貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽。

黃捷會中引用中華職棒大聯盟會長蔡其昌所說的話，「這些球員我們不能只有在他們贏的時候才愛他們」，並說大家一定會陪選手直到最後，走上勝利的道路。北投國中女壘隊還在努力籌措旅費，在此關鍵時刻，不論是政府還是民間，都不應該讓選手孤軍奮戰，希望各界協助，讓選手可以順利成行。

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劉柏君說，期盼透過這次賽事，建立台灣與美國壘球的交流，讓學生未來有機會透過壘球專長，申請美國大學。

此外，台灣運動好事協會在臉書撰文提到，希望促成女孩順利成行，讓壘球女孩擁有面對世界舞台的機會，更期盼建立起台灣與美國壘球系統的交流，讓台灣優秀的女壘選手擁有被世界看見的機會。（編輯：蘇志宗）1140410