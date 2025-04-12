朱立倫批綠與中共走一起 民進黨：說法太可笑

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（中央社記者溫貴香台北12日電）民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨主席朱立倫稱民進黨和中共走在一起，這實在太可笑。民進黨態度非常清楚，面對中共滲透，就是要全面強化法制嚴打嚴抓；反觀國民黨嘴巴上說要反共，卻連哪個國家整天用軍機、軍艦恫嚇台灣，想消滅中華民國都說不出口。

國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的何姓助理涉共諜案，國民黨主席朱立倫今天指出，絕對不可以護短，更要嚴辦；民進黨已經變成跟中共走在一起了，為了利益出賣台灣，這才是更嚴重的。

吳崢晚間回應，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲制裁。支持司法不分黨派、不問身分，勿枉勿縱且依法嚴辦。

吳崢指出，至於國民黨主席朱立倫稱民進黨和中共走在一起，這實在太可笑。賴總統日前已經宣布中國為台灣境外敵對勢力，同時宣示，為了杜絕中共滲透與統戰作為，將推動17項國安法制強化，民進黨的態度非常清楚，面對中共滲透，就是要全面強化法制嚴打嚴抓，守護國安，守護台灣人民安全。

吳崢提到，反觀國民黨嘴巴上說要反共，卻連現在到底是哪個國家整天用軍機、軍艦恫嚇台灣，想消滅中華民國都說不出口。國民黨團總召去年帶著16個國民黨立委去北京面見中共高官，國民黨副主席這個月初在中國拜會中共代表，「這樣叫反共？」難道國民黨的反對方式就是鞠躬哈腰加握手，這樣的話術顯然太瞧不起台灣人民智慧。

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吳崢表示，奉勸國民黨，反共不要用嘴巴說，請拿出具體行動，到現在國民黨立委都還在立法院推動幫中國洗產地的「離島建設條例」草案，請國民黨立刻撤案，不要為了迎合中共出賣台灣人民利益。

此外，吳釗燮擔任外交部長任內，何姓助理涉共諜案，吳崢強調，經查何員是黨員，將比照先前案例，請地方黨部迅速召開臨時評委會，依照黨規嚴正處理。（編輯：張若瑤）1140412