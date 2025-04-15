蔣萬安要求對共諜案表態 卓榮泰盼應為國格負共同責任

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（中央社記者王揚宇台北15日電）台北市長蔣萬安質疑民進黨人士頻頻涉入共諜案，要求行政院長卓榮泰表態。卓榮泰今天說，對於國安的威脅，地方政府也應該有相關體認，不要曖昧不清，該有自己國格時候，地方政府也要共同負起責任。

立法院會今天進行施政總質詢，針對蔣萬安質疑民進黨執政下，綠營人士頻頻涉入共諜案，要求卓榮泰表態一事，卓榮泰會前接受聯訪時表示，共產黨老祖宗說過的話不要忘記，列寧說，「面對敵人最堅強的堡壘，要從內部攻破」；毛澤東也說過，「絕對不打沒有把握、沒有內應的戰」，因此總統賴清德在國安高層會議提出17項因應策略與措施，行政院已著手進行研議所有法制化需要的工程。

卓榮泰進一步指出，共產黨目的是要摧毀破壞台灣這個堅強堡壘的所有力量，也要殲滅內部的內應，無論是破壞堡壘的力量或是內應，都是政府要為人民負責，要全力消滅。

卓榮泰說，不僅中央政府做，地方政府也要做，無論是公開的統戰或是暗中的滲透，都是對國安最大的威脅，地方政府應該有這樣的體認，不要曖昧不清，該有自己國格的時候，地方政府也要共同負起責任。

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媒體追問，對於國民黨青年發起罷免民進黨立委，涉及偽造連署，但遭人質疑罷免國民黨、民進黨立委的連署上都有瑕疵，為何政府辦藍不辦綠。

卓榮泰說，個案就交給檢調單位依照事實證據認定，他沒有任何評論。（編輯：林淑媛）1140415