朱立倫：將上街收集連署書 站出來對抗司法清算

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）部分罷免綠委領銜人遭檢調搜索約談，國民黨主席朱立倫今天表示，法律戰國民黨全數負擔，也會成為所有青年的後盾，包括法律攻防、交保；他明天將與國民黨籍民代並肩徒步，從罷吳思瑤總部出發，收集連署書。

北檢昨天指揮調查局台北市調處兵分6路搜索，並以被告身分約談民進黨立委吳沛憶罷團領銜人李孝亮、民進黨立委吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人。新北地檢署黑金專組主任檢察官陳旭華今天帶隊，率調查人員到國民黨板橋區黨部搜索。

前中廣董事長趙少康今天建議朱立倫，面對民進黨鋪天蓋地的綠色恐怖，不能只有嘴上抗議，必須採取具體行動，應率國民黨幹部跟民代，到法務部前靜坐抗議。

朱立倫下午透過臉書表示，司法大刀砍來，國民黨必須拿起盾牌，為人民開出一條血路。司法清算大刀砍完民眾黨，再度砍向一般老百姓行使公民權利，只因為立場站在執政黨權力高牆的對立面，就是恐嚇、清洗、殺戮，人民被壓在地面摩擦，人民的憤怒準備爆發。

朱立倫說明，法律戰國民黨全數負擔，也會成為所有青年的後盾，包括法律攻防、交保。但現在已經不只是法律攻防，國民黨要站上街頭，跟人民站在一起，跟這個執政黨對抗到底。當國家司法成為執政黨清算政敵的工具，站出來守護大家所愛的民主自由法治的社會，就是義務。

朱立倫強調，希望在野力量站出來。今晚的新北檢，國民黨議會黨團將發出怒吼；明天上午9時，他與國民黨籍民代並肩徒步，從罷吳思瑤總部出發，收集連署書。民進黨再怎麼逼，也沒辦法讓人民停止發聲。

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朱立倫也預告，17日將走向新北，與國民黨籍議員並肩，前往新埔捷運站連署。請各位人民跟他一起，站出來，力抗司法清算。

朱立倫認為，今天是青年，明天就可以是任何人，退無可退，對方拿著大刀，國民黨拿著盾牌，為人民開一條路。台灣的民主法治，必須由自己守護。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1140415