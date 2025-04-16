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台美關稅談判 藍委籲人民健康不能被交易談判

2025/4/16 16:08
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（中央社記者王承中台北16日電）美國宣布對台課徵對等關稅，國民黨團副書記長王育敏今天表示，呼籲政府不可以拿美國來恐嚇人民，堅持農產品絕對不零關稅，對食安標示、基改食品禁入校園一寸都不能讓，民眾健康絕對不能被交易、談判和犧牲。

國民黨立法院黨團副書記長王育敏、國民黨立委張嘉郡、涂權吉、蘇清泉等人，今天在立法院國民黨團召開記者會指出，美國總統川普宣布將對全球貿易夥伴課徵對等關稅，國民黨團強烈要求民進黨政府不能把農民生計、食品安全做為談判籌碼，必須堅守底線，一寸都不能讓，否則台灣將會「滅農」。

王育敏表示，川普提出對等關稅政策，總統賴清德已宣示要排除非關稅貿易障礙，農民非常擔心是否將對美降關稅，讓更便宜的美國農產品大舉進口。在食安部分，如果美方提出基改食品不得標示，就真的不能標示嗎，這對學童健康衝擊影響非常深遠。

王育敏提到，民眾的健康不可以談判、也不是籌碼，民眾的健康是賴政府必須要堅守捍衛的原則底線，一寸都不可退讓。國民黨團要求賴政府「不可以拿美國來恐嚇人民」，更不應該犧牲民眾健康。

王育敏談及，農民權益不能被犧牲，這波關稅衝擊如果大幅降低美國農產品關稅、甚至零關稅，最後真的會變成「滅農」。國民黨團力挺農民到底，堅持農產品絕對不零關稅，其次對於民眾健康守護，絕對不能被交易、談判和犧牲，對食安標示、基改食品禁入校園，堅持一寸都不能讓。

張嘉郡強調，拒絕農產品零關稅進口，避免美國農產品大舉壓境。拒絕取消萊豬標示，農業部一定要挺住，維護民眾食安選擇權益。同時要拒絕降低農藥殘留標準，台灣一直努力控制用藥、受藥標準，如果因美國壓力而退讓，這讓本地農民無所適從。

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涂權吉表示，非常擔心美豬去標示、美牛全面開放內臟與稻米零關稅等議題會變成零關稅籌碼，農業部對美方點名要開放項目，迄今仍未有動作。稻米一旦採取零關稅，台灣稻米將會崩盤，稻農失業、最後滅農；養豬協會也特別提到，美豬標示一定要守住，否則民眾要支持台灣豬都沒有辦法。呼籲美豬產地標示不能退讓，美國米也不能放行。

蘇清泉指出，提醒賴政府，未來萬一實施零關稅，美國農畜產品全部零關稅進到國內市場，台灣農業會崩盤，政府必須要有因應措施，如果美豬進口，屆時連萊克多巴胺最大殘留容許值都全面解禁，對民眾食安會有相當的疑慮。國民黨團絕對沒有辦法接受，堅持按現有規定來規範。（編輯：張若瑤）1140416

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