泰國文化節25日起舉行 北高兩地呈現精彩演出

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（中央社記者吳書緯台北21日電）泰國貿易經濟辦事處將於台北和高雄舉辦「2025泰國文化節」，分別於25至27日於信義遠百A13，以及28日於高雄衛武營表演廳盛大舉行；泰國駐台代表文那隆今天表示，今年活動主軸為呈現泰北文化，盼透過文化節加深泰台文化交流。

泰國貿易經濟辦事處下午舉行「2025泰國文化節」記者會，由文那隆（Narong Boonsatheanwong）宣布25日至27日於信義遠百A13的泰國文化節除了市集的逛吃樂趣外，也邀請來自泰國清邁的表演團隊和知名藝人，展現「泰北魅力」。

文那隆表示，非常重視台灣南部民眾的參與，因此也邀請表演團隊前往高雄舉辦「高雄泰國文化節」，28日晚間7時在高雄衛武營表演廳，展現泰國的傳統舞蹈精彩表演。

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文那隆表示，這是他上任後第2次舉行泰國文化節，活動獲得泰國政府的預算支持，近兩年來泰台關係非常密切也十分良好，泰國政府也推出對台灣民眾的永久性免簽證措施，去年6月泰台也簽署「投資促進及保障協定」，而日前的地震泰國也感受到台灣友好的支援與問候，去年也是首度台灣造訪泰國的旅客人數突破100萬人次，同時去年泰國旅客造訪台灣的人數也超過50萬人次。

針對舉辦泰國文化節的目的，文那隆說明，希望透過文化交流讓泰台民眾能相互了解彼此的文化，也展現泰國的「軟實力」，並讓台灣民眾更想造訪泰國。（編輯：林興盟）1140421