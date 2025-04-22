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防原民保留地遭中資滲透 卓榮泰：清查並修法堵漏洞

2025/4/22 16:09
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（中央社記者林敬殷台北22日電）中資在全球各國軍事要地買地，引發各國疑慮，民進黨立委伍麗華今天要求政府清查原住民保留地是否被中資滲透，並修法防堵破口。行政院長卓榮泰承諾全面清查，並要求原民會檢視「原住民保留地權利回復及管理利用條例」，增加國家安全機制後，盡速送立法院審議。

卓榮泰今天率領行政院部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

伍麗華表示，近年來，包括日本、韓國、美國、瑞士等國，都有中資購買軍事機敏地區周邊土地問題，台灣的機敏設施周邊土地如果沒有被中資滲透，也難讓人相信。過去媒體也有做過相關報導，佳山基地位於花蓮部分，有財團大量收購附近土地，包含不少原保地。

伍麗華說明，兩岸人民關係條例有防範機制，第73條第1項及第69條第1項都有相關規定。不過，她問陸委會主委邱垂正，「中國人士用人頭違法投資，該不該罰？」

邱垂正回應，以投資而言，如果用人頭投資，依現行的罰則，跟當事人一樣，人頭也是要負刑責及罰鍰。

伍麗華又問，「如果中國用人頭在台違法買地，該不該罰？」邱垂正指出，兩岸條例基本上是許可制，是嚴格許可。

伍麗華接著說，所以沒有罰，「如果中資用人頭購買土地，算不算借名登記？」內政部長劉世芳回應，算。

伍麗華再問，「有效還是無效？」劉世芳表示，無效。一個是中國人，一個是台灣人，中國人的話，就要按兩岸人民關係條例辦理。

伍麗華強調，據兩岸人民關係條例，要獲得許可，才可取得土地，問題來了，如果不是禁止規定，那就表示借名登記有效，中國人可以不經許可，就可以用人頭購地。若是禁止規定，借名登記是無效的，兩岸人民關係條例第69條規定，只有民事無效，沒有行政罰，也沒有刑罰，無論有效或沒效，這就是現行的法規漏洞。

卓榮泰表示，許可制就是一個強力許可才可以，等於本來就是禁止行為，除非有非常大的特例。相關規定沒有行政處罰或刑罰，「這部分我們應該檢討」，若有遇到這個案子，至少先確定至始就是無效的購地行為，冒名頂替的人頭，也無法在土地上執行任何權力。

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伍麗華詢問，中資有沒有買原保地。對此，原住民委員會主委曾智勇表示，目前還在清查中。

卓榮泰指出，中資進來購買任何土地，除非經過嚴格法定程序，政府一定支持，原民保留地問題會請原民會、陸委會，還有內政部共同清查。至於原保條例，既然以前送進立院過，他要求曾智勇詳細規劃，增加國家安全機制後，盡速送立法院審議。（編輯：張若瑤）1140422

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