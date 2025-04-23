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中常會播挺公民罷免催連署影片 賴清德讚拍得非常好

2025/4/23 16:11（4/23 16:16 更新）
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兼任民進黨主席的總統賴清德23日主持民進黨中常會。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月23日
兼任民進黨主席的總統賴清德23日主持民進黨中常會。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月23日
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（中央社記者葉素萍台北23日電）大罷免二階連署進入最後衝刺階段，民進黨日前發布第2支挺公民罷免行動影片「勇敢挺身、為台灣留名」，盼所有公民勇敢站出來。兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨中常會觀看這支影片，並稱讚拍得非常好。

民進黨日前發布第2支挺公民罷免行動影片，繼上一支「這次，你我都在」影片，這支「勇敢挺身、為台灣留名」影片，呼籲在罷免藍委二階連署最後關鍵時刻，所有公民勇敢站出來。

民進黨說，為了要除掉向中國傾斜、在國會毀憲亂政的藍委們，為一個更好的台灣，簽署罷免連署書留下自己的名字。

民進黨指出，在最後階段除了持續挺公民團體的連署行動，也持續為在連署行動中受到威脅、刁難甚至暴力相向的公民團體提供必要協助，確保罷免行動順利進行，更維護所有公民行使罷免權，呼籲所有不滿藍白持續在國會毀憲亂政的民眾們，「勇敢挺身、為台灣留名」。

與會人士轉述，賴清德今天在民進黨中常會觀看這支影片，並稱讚拍得非常好。

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與會人士表示，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤在會中進行立法部門報告時談及，這會期是國安法案會期，雖然民進黨立委提出的立委赴中須報備的法案，已遭在野黨擋了300多次，但民進黨會持續排審，希望國安法制能夠健全。

此外，近來爆出多名民進黨工遭吸收成為共諜。賴清德日前指示中央黨部研擬相關急難救助機制，避免黨工因生活急難需求而遭收買，並要求黨公職及黨工出入中港澳要建立「事前報備、事後報告」機制。據指出，民進黨秘書長林右昌在黨務部門報告時說明，相關規劃方案已在進行中。（編輯：林克倫）1140423

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