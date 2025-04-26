民間轉型正義推動全國大會登場 盼建台灣主體歷史觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北26日電）「民間轉型正義推動全國大會」今天登場，辜寬敏基金會董事長、519行動組合召集人王美琇表示，期盼建構擁有台灣主體性的歷史觀與同島一命的命運共同體，讓子孫清楚知道什麼是台灣人，以及台灣人的存在意義與價值。

519行動組合、辜寬敏基金會今天主辦「民間轉型正義推動全國大會」，包含王美琇、立法委員張雅琳、國家人權委員會委員田秋堇、國家人權館館長洪世芳、前促轉會主委楊翠、二二八事件紀念基金會執行長藍士博、政治受難者呂昱等人出席。

王美琇說，推動轉型正義以來，深深感覺到只有「白色恐怖記憶日」並不夠，因為歷史記憶、轉型正義、民主鞏固環環相扣，必須持續推動台灣轉型正義的基礎工程。年輕世代若是對歷史記憶無感，就不知道艱辛的民主之路怎麼走來，是非價值會錯亂，許多轉型正義做法也被污名化。

她表示，519行動組合去年辦了4場共識營，今天舉行首場全國大會匯聚意見，未來盼持續舉辦，藉以推動轉型正義列車，期盼能建構擁有台灣主體性的歷史觀與同島一命的命運共同體，讓子孫清楚知道什麼是台灣人，以及台灣人的存在意義與價值。

國民黨下午將在凱道舉行「戰獨裁、站出來」集會活動，王美琇表示，國民黨在黨國威權時代，是國家機器迫害人民的執行者，至今沒有人向社會道歉，如今，黨國遺緒卻利用民主傷害民主，甚至講說要「戰獨裁」，但這在獨裁時代早就被槍斃掉了，荒謬現象導致台灣民主搖搖晃晃。

張雅琳說，在立法院推動轉型正義遇到國民黨不願意面對歷史，是極大的挑戰，未來希望民進黨立院的51戰隊能擴大，持續壯大立法院，推動轉型正義。

透過 Google News 追蹤中央社

「民間轉型正義推動全國大會」為期2天，今天由前促轉會主委、東華大學華文系教授楊翠以及東吳大學政治學系教授陳俊宏主題演講「但願不必有我：一個歷史翻譯者/翻異者的轉型正義行路」、「轉型正義與民主韌性」，也邀請台灣轉型正義協會、鄭南榕基金會、陳文成基金會等分享轉型正義教育與推廣經驗。

第二天議程則由呂昱等人導讀「關於轉型正義教育」，並進行不同主題分組討論。（編輯：黃瑞弘）1140426