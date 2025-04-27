民間辦民防演訓應對衝突情境 日荷加駐台機構觀摩

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（中央社記者吳書緯南投27日電）福和會2025民防聯訓今天演練戰傷救護、輕型搜救、治安巡守等項目，日本、荷蘭與加拿大等國駐台機構派員觀摩，參訓民眾展現平時民防訓練所習得的知識與技巧，在演訓設定的衝突情境下處置各個項目，展現全社會防衛韌性。

福爾摩沙共和會（福和會）昨天與今天在南投竹山內政部消防署訓練中心舉行為期兩天的「福和會2025民防聯訓」，約100名民眾參與；今天上午由聯訓召集人、總統府全社會防衛韌性委員會委員劉玉皙向國內外貴賓與媒體進行簡報，包含日本台灣交流協會、荷蘭在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處等駐台機構應邀派員出席。

此次民防聯訓參訓民眾，皆由全台各地民防自訓團成員組成，也引發外媒關注台灣各地民防自訓團的組成方式，以及否由政府資助等議題。

劉玉皙說明，自訓團是台灣各地有志於民防的民眾，自主組成的自我訓練團體，訓練內容包含基礎體能訓練、搏鬥技巧、平時急救、戰時急救、各式災害應對、避難所管理、民眾疏散、無線電通訊與無人機操作等科目。

劉玉皙指出，目前全台灣約有20個自訓團，與黑熊學院、壯闊台灣等機構沒有從屬關係，而此次演訓的主辦單位福和會與參與訓練的各地自訓團，都沒有接受政府補助。

主辦單位今天演訓想定台灣發生不明衝突與災害，首個項目是台灣發生武裝衝突後，需要派出前進小組進入暖區進行戰傷救護和暖區前接後送，將戰傷軍人送回後方醫護站。

中央社記者今天實地觀察演訓情況，民防團隊經過昨天一天的磨合後，隊員的彼此默契與自信心更為充分，參訓隊員即便在教官臨機「出考題」下，依舊仍頂住壓力處置軍人的創傷，並後送回醫護區。

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隨後，演訓依序演練輕型搜救、治安巡守、安全收容所以及急救站運作等項目。輕型搜救想定飛彈攻擊造成建物倒塌，隊員們在倒塌建物間搜救意識不清、被建物壓住以及大腿割傷的民眾，扮演受困民眾的工作人員則不斷哀嚎與大聲求救、現場十分逼真。

主辦單位表示，此次民防聯訓聚焦6大核心任務，包含協助國軍與地方民防醫療單位銜接後送、支援警局民防、義交與巡守大隊業務、支援社會局救濟站設立與運作、輔助消防大隊救助業務、輔助衛生局急救站業務或授權開設，並在任務範圍內具備獨立指揮與自救能力。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140427

福和會2025民防聯訓27日演練治安巡守項目，民防團隊制伏意圖闖入民宅竊盜的民眾。中央社記者吳書緯南投攝 114年4月27日

福和會2025民防聯訓27日演練輕型搜救項目，主辦單位模擬飛彈攻擊造成建物倒塌，民眾發生大腿割傷需要救援。中央社記者吳書緯南投攝 114年4月27日

福和會2025民防聯訓27日演練急救站運作項目，團隊模擬急救傷患民眾。中央社記者吳書緯南投攝 114年4月27日