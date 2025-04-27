民團自辦民防演訓 退將：民間版立即備戰操演

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（中央社記者吳書緯南投27日電）福和會舉行2025民防聯訓，模擬民防團體應處衝突下的災害情況。退役陸軍少將余宗基今天表示，中共透過由訓轉戰、由演轉戰等模式，壓縮台灣的防衛反應時間，民防聯訓可謂「民間版」立即備戰操演，展現民間的抗敵意志和韌性。

福爾摩沙共和會（福和會）昨天與今天在南投竹山內政部消防署訓練中心舉行為期兩天的「福和會2025民防聯訓」，台灣各地參與民防自訓團的約100名民眾參訓，演訓模擬非常時期的緊急應變，包括醫療救助、災民收容、守衛巡邏、通訊聯繫等多項民防任務，採無腳本形式進行演練。

參與板橋自訓團的隊員陳榮彬受訪表示，樂見大型民防演訓的舉行，福和會此次舉辦民防聯訓納入台灣各地自訓團，藉由演訓驗證民眾個人的相關技能，以及民防團隊行動是否有需要精進之處，透過演訓不是檢討哪裡做不好，而是透過訓後回顧機制（AAR, After Action Review）做精進，且藉由聯訓讓各地民防自訓團得以瞭解有甚麼資源可以運用，而非僅是「單打獨鬥」。

來自嘉義自訓團的牙醫師賴佑安，兩天聯訓參與急救站的運作。他指出，聯訓的急救站運作很符合理想狀況，就是「充滿混亂」，畢竟沒有人可以很有把握應付不預期事件，所以事件發生後一定會混亂，參訓隊員們要先習慣混亂，從中理順出秩序並流程化，且經過聯訓後深感知識量與技術量都還有加強的空間。

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擔任福和會特別顧問的余宗基向中央社記者分享這兩天的觀察心得表示，此次演訓完全由民間自辦，且參與的民防自訓團來自全台各地，代表民間已意識到民防力量必須整合，未來因應天然災害或是戰爭危機，都需要民防團隊之間的相互支援合作。

余宗基指出，中共透過由訓轉演、由演轉戰壓縮台灣的防衛反應時間，國防部以立即備戰操演因應中共軍事挑釁，而民間舉行的民防聯訓，可以說是民間版的立即備戰操演，凸顯台灣的全社會防衛力量不僅只有國軍，還有民間的投入，也展現民間的抗敵意志和韌性。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140427

福和會2025民防聯訓演練27日的演練，模擬安全收容所的一般運作，穿著紅背心的收容所營運人員正在引導視障民眾進入收容所內。中央社記者吳書緯南投攝 114年4月27日

福和會2025民防聯訓演練27日的演練，模擬衝突期間民防巡邏隊處理民眾入室竊盜的情況。中央社記者吳書緯南投攝 114年4月27日