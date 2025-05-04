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民主台灣100年新書 姚嘉文：看似危機卻推進民主

2025/5/4 11:50
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（中央社記者葉素萍台北4日電）總統府資政姚嘉文16日將舉辦「民主台灣100年」新書發表會，他說，100年來，國際發生很多跟台灣相關的大事，譬如二戰結束、韓戰爆發、金門砲戰、美國外交政策改變，斷絕對蔣政權的承認，這些看似的危機，其實卻是台灣民主的推進器。

姚嘉文的新書「民主台灣100年」書寫台灣橫跨3個世紀的民主發展。從1921年日治時期發起「台灣議會設置請願運動」開始，這100年來，台灣人民歷經國民黨的接收、二二八事件殺戮與戒嚴體制，以及共產中國在武力與法理上的不斷壓迫，卻一次次巧妙運用國內外局勢改變，凝聚民主意識對抗專制政權。

姚嘉文說，100年來，國際發生很多跟台灣相關的大事，譬如，二戰結束、韓戰爆發、金門砲戰、美國外交政策改變，斷絕對蔣政權的承認，這些看似的危機，其實卻是台灣民主的推進器。

姚嘉文表示，過去這100年來，台灣內部還出現過無數次威權體制壓迫民主運動的案例，譬如，治警事件、二二八事件、雷震組黨案、余登發父子案、彭明敏的台灣自救宣言案、蘇東啟台獨案、泰源事件、中壢事件、美麗島事件、林宅血案、陳文成案、鄭南榕自焚案。

也曾是政治犯的姚嘉文說，「每一次的苦難，也都讓犧牲化成更完備的民主武裝」。

姚嘉文表示，2023年他帶著「1971神話聯合國」新書美國各地演講，行經美國聖荷西，受到好友陳文雄鼓勵，認為台灣的民主化過程是人類歷史上少有的奇蹟，陳文雄希望他能將這50年台灣民主發展的經過寫出來，讓國人了解現在台灣的民主進步的艱苦奮鬥的過程。

回台後姚嘉文開始四處搜集資料，訪談學者專家，發現台灣民主發展不應只探究最近50年來的發展，必須回朔100年前先賢前輩在日治時代開始的努力；經過近2年的艱困寫作，徵集相關歷史文獻照片，終於完稿出版。

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姚嘉文以自身經歷表示，當年黨外菁英在追求民主改革浪潮中，不斷調整運動策略，提出改革主張，透過美麗島運動，逐步推進民權與組織化，一步一步扎實前進。

他說，也因此，民主進步黨才能在1986年結合人民的力量，一舉突破戒嚴、黨禁，順利組成新政黨與「中國國民黨」相抗衡，逼迫獨裁者做出民主的讓步，此後，台灣也才能走出戒嚴、解除報禁黨禁、國會全面改選、總統直選，到政黨輪替、民主鞏固。（編輯：蘇龍麒）1140504

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姚嘉文
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