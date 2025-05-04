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索馬利亞禁台灣護照 美議員警告對方後果嚴重

2025/5/4 12:00（5/4 12:17 更新）
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（中央社台北4日綜合外電報導）索馬利亞4月30日起禁止持台灣護照入境或過境。2名美國聯邦眾議員正告索馬利亞政府撤回相關決定，並警告對方此舉恐引發嚴重外交與人道後果。

美國眾議員蒂芬尼（Tom Tiffany）與奧格茲（Andy Ogles）致函索馬利亞駐美大使，對索馬利亞禁止台灣護照入境一事嚴正關切。

兩人指出，索馬利亞決策疑受中國政府施壓所致。

兩人警告，索馬利亞此舉可能引發「嚴重的報復性後果」，會直接影響到居住於美國的索馬利亞人，尤其是取得「臨時保護身分」（TPS）者，因為恐會害到這些人被遣返。

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蒂芬尼與奧格茲還表示，美國政府可能考慮對索馬利亞採取外交回應，包括立即暫停核發簽證給索馬利亞公民、拒絕持索馬利亞護照者入境美國、審查甚至停止對索馬利亞日後的援助計畫，最嚴重者可能關閉索馬利亞駐美使館，形同切斷高層級外交關係。

索馬利亞政府日前宣布，依聯合國大會2758號決議堅持一中原則，從4月30日起不得持台灣簽發護照及旅行證件入境或過境索馬利亞。（編輯：陳亦偉）1140504

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