王世堅：起初不喜歡郭智輝 深入理解發現他有能力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北7日電）週刊報導經濟部長郭智輝宴請美國在台協會（AIT）代表，花費估逾新台幣22萬元。民進黨立委王世堅今天說，郭智輝個人出錢，他是覺得無妨，而他一開始不喜歡郭智輝，但若深入理解，會覺得郭智輝是有能力的。

週刊報導經濟部設宴辦在郭智輝妻兒旗下餐廳，指圖利崇越。經濟部部長室表示，餐敘活動餐費均由郭智輝本人自行負擔，並強調郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

王世堅過去曾多次批評郭智輝，他今天在民進黨中常會前受訪表示，只要是為台灣好、為國家好，其實個人出錢，「我是覺得無妨」。不過，王世堅也說，如果是以部長身分邀請，就是應該用公費支付，既然用公費支付，當然就不能去個人的餐廳。

王世堅表示，郭智輝這個例子有一點可以被理解，因為畢竟是用自己的錢，是出於善意，並沒有任何惡意，也不是在為自己的餐廳打知名度。

外傳郭智輝是內閣第一批改組閣員，王世堅說，郭智輝過去發言常講錯話，當然會被列為第一對象，不過若以其投入經濟政策、產業政策的努力程度而言，郭智輝一直在進步當中，且發言也有收斂。

王世堅認為，郭智輝上任還不到一年，而且現在國事如麻，每位部長不但要進入狀況，而且要非常投入，要能夠熟悉掌握政策，甚至提出前瞻性作法，這部分郭智輝有進步。

王世堅說，他一開始其實不喜歡郭智輝，但如果深入理解郭智輝，會覺得郭智輝是有能力的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨立委林俊憲在中常會前受訪表示，現在政務官真的要非常小心，有時候自己覺得沒什麼事情，別人都可能見縫插針抹黑。

林俊憲說，他不認為民進黨內有人會去鬥郭智輝，尤其立法院藍白亂象，要找人才不容易，而且大罷免進行到關鍵時刻，他不認為這是內閣調整的好時間點，最可能想鬥掉郭智輝的是國民黨。（編輯：林興盟）1140507