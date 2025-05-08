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立委促族群正義 籲政院速修法助西拉雅族正名

2025/5/8 13:53
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（中央社記者王揚宇台北8日電）西拉雅族釋憲案，憲法法庭在民國111年判決原住民身分法違憲，應於3年內修法或另定特別法。民進黨立委郭國文、林俊憲及林宜瑾今天呼籲，行政院應盡速將相關草案版本送立法院審議，捍衛平埔族群正義、完成西拉雅族正名。

受邀出席記者會的原住民族委員會副主委杜張梅莊說，原民會已將草案送行政院審查，現在等待相關法制作業，待行政院會通過後才能送出。

西拉雅族釋憲案，憲法法庭111年10月28日判決原住民身分法相關條文與憲法第22條保障原住民身分認同權、憲法增修條文規定保障原住民族文化等意旨有違，應於3年內修法或另定特別法。

台南出身的民進黨立委郭國文、林俊憲、林宜瑾今天與萬淑娟（Uma Talavan）等5位西拉雅族代表，在立法院召開「捍衛平埔族群正義：完成西拉雅正名最後一哩路」記者會，提出相關主張。

郭國文說，行政院版的平埔原住民族群身分法草案雖已完成，卻尚未送入立法院審議，呼籲行政院應於立法院法定會期（5月31日）結束前盡速送案，不應拖延立法進度。

郭國文會中也提出民間版的原住民身分法修正草案作為對案，預計一週內完成提案連署。

郭國文說，此版本與行政院版草案最大差異在於，行政院版對社福與政治參與保障設有「3年內修法」限制，而民間版依據憲法判決，主張平埔原住民族應即納入原住民族範疇，集體權利立即適用原住民族基本法，個人權利則一年內分階段適用，尚未修法部分可直接適用現行法令。

林俊憲指出，早在總統賴清德擔任台南市長任內，就已認定西拉雅族為「台南市定原住民族」，賴總統多年來持續以實際行動支持西拉雅族正名運動。

林俊憲表示，西拉雅族的正名之路已走過20多年，直到憲法法庭在111年作出第17號解釋，才讓正名出現轉機，呼籲行政院應積極推動修法，釋疑並保障所有原住民族群權益。

林宜瑾指出，血緣無法選擇，身分認同與文化傳承密不可分，西拉雅族是「先於憲法存在」的族群，怎麼能讓憲法或不完善的法律，剝奪其應有的身分與權利。

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林宜瑾說，她將提出版本草案，盡速完成連署送交審議，也呼籲行政院盡早將專法送入立法院，並朝妥善、公平且不矮化的方向推動立法。

憲法法庭111年10月28日判決原住民身分法部分條文違憲，但修法或另定特別法前仍有效，至遲3年後符合「民族文化特徵」、「族群認同」及「客觀歷史紀錄」南島語系民族可申請為原住民族。（編輯：蘇龍麒）1140508

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