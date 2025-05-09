綠：藍違法事件頻傳 朱立倫應負最大責任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北9日電）罷免立委林俊憲、王定宇名冊涉偽造文書案，台南地檢署起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另有37名國民黨工及親友坦承犯行緩起訴。民進黨今天說，國民黨違法事件頻傳，國民黨主席朱立倫應負最大責任。

民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎上午舉行「就是抄！國民黨偽造連署罪證確鑿，朱立倫別再閃躲！」記者會。

吳崢說，根據起訴書，國民黨台南市黨部以1張連署書2元、3元不等價碼找幫手代抄，甚至1月30日還有黨籍幹部轉傳莊占魁寄送「請清明兩天務必完成各1000份」、「現在分配下去抄還來得及」等訊息。

吳崢表示，根據起訴書，此案後續遞交給中選會的罷免提議連署書，也錯誤百出，將連署人名冊的「連署」二字，逕自加工蓋用私章更正為「提議」，甚至後續補件資料依舊是抄黨員名冊。

他說，國民黨從中央到地方黨部對連署書的處理方式就是「抄」，這就是偽造文書一條龍產業鏈，國民黨中央下令逼地方黨部抄名冊，被抓以後再聚眾包圍地檢、政治攻擊司法，狡辯的態度，只會被人民看破手腳。國民黨違法事件頻傳，朱立倫應負最大責任。

透過 Google News 追蹤中央社

黃帝穎說，台南地檢署依據偽造文書等罪起訴，檢察官偵查程序過程嚴謹，才能說服法院，核發搜索票搜索國民黨台南市黨部，後續再說服法院裁准羈押禁見莊占魁等黨工，連過兩關後正式提起公訴，其中更有37位國民黨人犯後坦承犯行，獲得緩起訴處分，大量的死人連署就是偽造文書的鐵證。

他表示，隨著國民黨犯罪證據浮上檯面，且有37名黨工已認罪，顯見朱立倫帶領的國民黨，在台灣社會違法作亂，犯法還攻擊司法，聚眾包圍檢調撒野胡鬧，瞎扯政治迫害。國民黨違法事件頻傳，不知悔改，朱立倫要負最大責任。（編輯：萬淑彰）1140509