立院三讀 增訂法務部廢止律師證書態樣

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（中央社記者王揚宇台北9日電）立法院會今天三讀修正通過律師法第9條條文，增訂法務部廢止律師證書的行為態樣，有助界定律師懲戒及法務部廢止律師證書範疇。

立法院司法及法制委員會今年1月審查行政院與民進黨立委林宜瑾、吳沛憶所提律師法第9條條文修正草案。

法務部當時所提書面報告，說明這次修法原因，在於法務部核准發給律師證書後，領有律師證書者於未加入律師公會時，若其有犯罪行為經法院判決一年以上有期徒刑確定，因其非執業律師，現難由律師懲戒委員會處理。

此外，這些未加入律師公會的人，若涉有違法執行律師業務、有損及司法廉潔或律師職務獨立性，且情節重大等狀況，現行法並未規定處理方式。

法務部指出，為確保律師的高度素質，並回應社會期待，對領有律師證書而未加入公會者，若其犯罪行為經法院判決一年以上有期徒刑確定（律師法第5條第1項第1款），或其行為涉有違法執行律師業務、有損及司法廉潔或律師職務獨立性且情節重大（律師法第5條第1項第8款），由法務部徵詢全國律師聯合會意見後，廢止其律師證書。

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委員會討論後，按民進黨立委鍾佳濱等人所提修正動議通過，不須交由黨團協商，而修正動議的內容與行政院提案雷同。全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過，增訂相關條文。

三讀通過條文規定，法務部核准發給律師證書後，如果律師「於未加入律師公會時之行為，有第5條第1項第1款或第8款情形之一」，法務部應廢止其律師證書，而且如果有這樣的情形，法務部應徵詢全國律師聯合會的意見。（編輯：翟思嘉）1140509