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林月琴遭指任職團體獲標案 社家署：將檢視程序

2025/5/13 17:15
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（中央社記者曾以寧、吳欣紜台北13日電）民進黨立委林月琴遭質疑，所任職2個民間團體獲衛福部社家署等中央部會標案。社家署今天回應，將了解採購過程是否有檢討需求。台少盟強調，相關採購案皆依法行政、公開透明。

媒體人黃揚明質疑，立法委員林月琴擔任靖娟兒童安全文教基金會董事、台灣少年權益與福利促進聯盟副理事長，而這2個民間團體都在林月琴任立委期間，獲得中央部會標案。如靖娟基金會在林月琴上任立委後，得標的中央部會標案為衛福部社家署「113年親子館訪視輔導暨教育訓練計畫」新台幣229萬元等。林月琴昨天說，這些標案多是延續性計畫，擔任立委後未參與標案審查，也沒有替任何團體關說，絕對沒有、也不可能利用職務自肥。

衛生福利部社會及家庭署代理署長周道君今天告訴中央社記者，對於所有採購案件，一定都會要求按照採購法規定進行處理。

周道君指出，不過現行作法下，採購所審核的資料與文件中，多是會看到機構負責人如董事長、理事長等，因此在現有文件中，若沒看到立法委員等相關資料，就會按照一般採購程序進行處理。因此將與採購法主管機關進一步了解，在招標作業程序上，是否有需要再做處理、進一步檢討的地方。

對於有立法委員任職的民間團體，投標政府標案，周道君表示，將與行政院採購暨工程委員會討論，如有不合規定部分，將依法處理；若整體程序符合採購法規定，會依照合約，繼續完成標案。

台少盟表示，台少盟為全台青少年服務團體所組成聯盟，主要進行政策倡議與各式青少年培力、服務研究發展和權益推廣等工作，聯盟相關重大決議皆須經理監事會具有共識，同意後才得以進行，理事長僅為理監事會的代表職務，並未涉入日常行政或個案操作，也無一人決議狀況存在。

台少盟指出，為了保障兒童及青少年閱聽權益，確保兒少處於合適合宜的媒體閱聽環境，因此台少盟從2006年起集結其他兒少團體組成「兒少媒體監督連線」，也於2006年底與新聞局合作創設「兒少新聞妙捕手」網站，透過網站進行案例分析、推廣媒體識讀教育，發揮線上即時監督媒體功能。

台少盟說，2012年下半年因應行政院組織改造，轉與文化部人文及出版司合作，文化部與台少盟長期以來為穩定合作關係，各年度「平面媒體兒少新聞識讀推廣」採購案的依規定完成投標作業及合約簽署，並非林月琴就任後新承接服務專案，相關計畫成果也通過主管機關結案核定。

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台少盟強調，當初參與「113年至114年度平面媒體兒少新聞識讀推廣」藝文採購案時，依公職人員利益衝突迴避法規定，簽結「公職人員利益衝突迴避切結書」，如實揭露林月琴擔任理事長事實，依法行政、公開透明，未曾隱瞞或規避，且該標案審查與核定，皆為文化部依內部作業流程獨立審議結果，未曾透過林月琴的立委身分影響標案審查委員專業審查結果。

台少盟指出，理解社會大眾對於政府與民間合作的期待與監督，也會秉持公開、誠信與專業三大原則，在推動兒少權益與福利保障的路上持續努力，呼籲各界珍惜非營利組織在兒少公共議題上的努力成果，避免將專業工作政治化，造成誤解或傷害公信力。（編輯：李亨山）1140513

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