立委曝追星活動不能舉「台灣」應援 國安局派人關注

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（中央社記者吳書緯台北15日電）民進黨立委張雅琳今天指出，有些追星活動的主辦單位要求民眾不得在場內，舉起有關「台灣」的應援物品。國安局副局長黃明昭表示，這是標準的文化統戰，會派人關注類似活動。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局、海洋委員會、大陸委員會、法務部調查局報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。

張雅琳質詢時指出，追星活動是民間自由的商業活動，但陸續發現有主辦單位要求民眾，不得在場內舉任何關於台灣的紙牌或應援物，不可以提到台灣，甚至有某場藝人見面會，宣傳物寫「中國台灣近5年來愛情電影票房冠軍」，詢問國安局和陸委會，此一情況是否為文化統戰。

黃明昭表示，這是標準的文化統戰，國安局也會針對類似手法蒐集情資，並移交給相關部會處理。

張雅琳進一步要求，國安局是否會派人到偶像見面會、或演唱會現場實際關注，因為這可能是國安單位過往未注意到的漏洞。

黃明昭回應，「我們會派人關注」。

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陸委會副主委沈有忠表示，陸委會已討論過，是否針對場地布置進行了解與場勘，也有討論是否派人到現場，但「還在檢討中」，如果活動現場有出現不當口號或標語，只要有例如錄影或錄音等具體事證，政府會請當事人出境。

張雅琳提到，活動現場錄音錄影有時候相當困難，是否有檢舉管道。沈有忠回應，目前可以透過陸委會的電子郵件信箱進行檢舉。（編輯：林克倫、張若瑤）1140515