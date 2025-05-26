赴中交流公開專區月餘登錄250筆 辦駕照看牙醫都有

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（中央社記者高華謙台北26日電）內政部今天說，「赴中國交流資訊公開專區」4月13日上路至今，累計登錄250筆，其中民選公職人員129筆、宗教團體69筆、人民團體52筆：觀察登錄情形，有直轄市議員前往廈門辦理臨時旅遊駕駛證，也有金門的村里長到廈門看牙醫。

針對是否有民眾在中國遇到問題而透過此平台機制獲聯繫解決，內政部表示，目前尚未接收到相關訊息，未來若有類似情形將積極協助。

總統賴清德3月召開國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括針對申請中國證件進行必要清查及管理、落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度等。

內政部透過新聞稿表示，為因應賴總統提出17項策略，內政部已建置「赴中國交流資訊公開專區」，鼓勵各級民選公職人員、宗教及人民團體在平台登錄赴中國起訖時間、地點、事由等相關資訊，以建立公開透明制度，並保障國人赴中國交流安全。

內政部表示，「赴中國交流資訊公開專區」自4月13日上路至今，累計登錄案件250筆，平均每週新增40筆，其中民選公職人員129筆、宗教團體69筆、人民團體52筆，顯示系統設計便民、操作簡單，登錄意願穩健提升。

觀察登錄情形，目前民選公職登錄以村里長、鄉鎮市長或鄉鎮市民代表為主，類型以旅遊、交流考察較多；另也有直轄市議員前往廈門辦理臨時旅遊駕駛證，還有金門的村里長赴廈門看牙醫。

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內政部說，為推廣赴中國交流資訊更公開透明，降低突發風險，保障民眾安全，內政部4月已向宗教事務諮詢委員會、人民團體及合作社展示專區操作流程，並函請立法院、地方政府及議會、中華民國全國商業總會、中華民國全國工業總會、國軍退除役官兵輔導委員會等單位與宗教及人民團體，協助宣導主動完成赴中國行程資訊登錄，期盼讓更多機關團體了解登錄重要性。

內政部表示，未來將持續精進公開專區功能及民眾意見回饋，透過多元宣導管道，包括請各級地方政府協助更多團體熟悉登錄流程，相關資訊將在保障個人隱私的前提下公開，以利團體於赴中國期間若遇突發或緊急事件，政府能即時取得聯繫，提供必要協助與服務，有助於建立安全安心交流環境。（編輯：萬淑彰）1140526