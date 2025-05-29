僑委會副委員長訪溫哥華 讚揚僑胞「水牛精神」

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（中央社記者程愛芬溫哥華28日專電）僑務委員會副委員長張良民今天訪問溫哥華舉辦僑情座談會，僑胞分享關於提高台灣能見度、建立加台合作及抵抗中國干預等心得。張良民讚揚僑胞在資源緊絀下仍長年貢獻，展現「台灣水牛精神」。

居住在溫哥華的老中青三代僑胞、近百人參與這場座談會。張良民表示，很欣慰溫哥華僑界充滿新血，許多年輕人願意奉獻個人心力為台加關係奮鬥。

年輕一代僑界領袖、大溫哥華台灣同鄉會前會長巴如玉提到中國滲透問題。她指出：「社群媒體容易成為假消息散播的溫床，海外台僑可能會接收到誤導性的台海資訊，希望僑委會能提供更多工具和幫助。」

張良民表示，台灣一直推廣「全社會防衛韌性」，長期教育國民要有憂患意識，僑胞在海外推動的國際宣傳工作也非常重要。「感謝僑胞用草根的力量讓加拿大朝野都更認識台灣處境，願意一起守護民主台灣。」

溫哥華4月舉行的菲律賓慶典中，不幸發生汽車撞人事件，被撞重度昏迷的台灣女子Sora日前終於恢復意識。大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂在會中分享這個消息，她說僑胞正點滴捐獻善款，希望盡綿薄之力。

溫哥華島考特尼市（Courtenay）上週舉辦台灣美食活動，500多名饕客品嘗到台式刈包、芋籤粿及南瓜籽酥等台式小吃。台僑林雷津在座談會上說，儘管溫哥華島資源匱乏，她和許多人仍努力呈現最棒的台灣料理。

林雷津計劃於7月1日加拿大國慶日時，在當地慶典中設置餐車，推廣台灣美食。「溫哥華島的亞裔人口非常少，當地加拿大人對台灣不太認識，我希望透過美食說好台灣故事。」

還有僑胞關注醫療、經貿、教育等議題，希望台加兩國互動更實質、更密切。

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張良民感謝僑胞在資源不足、人力財力都有限之下，仍長年做外交義工，幫助台灣打響知名度，宛若「台灣水牛」般，一步一腳印、負重前行。

張良民當場並頒發聘書給新任行政院顧問張理瑲，7位僑務顧問、3位僑務諮詢委員和7位僑務促進委員也從張良民手中接獲聘書。（編輯：陳妍君）1140529

大溫哥華僑界近百人與僑委會副委員長張良民28日進行僑情座談會。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年5月29日