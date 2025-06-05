國防部：涉密特殊查核 有條件使用測謊儀鑑判

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（中央社記者賴于榛台北5日電）國防部近日修正人事規定，涉密特殊查核可施予科學儀測。國防部今天說明，受查人經查核表審查、書面說明、面訪都被認定有疑義的話，便會施予科學儀測，也就是使用測謊儀協助鑑判。

因應共諜案，考試院會日前通過行政院人事總處會銜的「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」修正草案，增加查核頻次與內容，預計明天生效。此外，國防部日前也修正「國軍人事資料查核運用作業規定」。

新版國軍人事資料查核運用作業規定，新增初、新任，及預劃從事及參與國防安全事務人員，送請保防單位查詢國籍與刑案紀錄的規定。其中涉密人員的特殊查核作業，需填寫查核表且當面訪談，並新增視情況施予科學儀測。

國防部保防安全處長簡熒宏今天在行政院會後記者會被問及此事，他指出，國軍極機密、絕對機密等涉密職務部分，受查人要填寫特殊查核表，查核表上會明具相關法令依據、調查基準，共6類32項。

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簡熒宏說，若後續查核表經審查被認為有疑義，將要求受查人提出書面說明，一旦仍有疑義則會派請調查員面訪，而面訪仍被認定沒有詳實說明時，就會施予科學儀測鑑判。

至於科學儀測是以什麼儀器進行，簡熒宏指出，科學儀測使用的是測謊儀，與國安局、刑事局、調查局設備相同。（編輯：蘇志宗）1140605