政院提修法 擴大律師停止執行職務範圍

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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院會今天通過律師法部分條文修正草案，擴大經檢察官提起公訴時，得命停止執行律師職務的範圍，包含涉嫌故意犯最重本刑5年以上有期徒刑之罪，或故意犯罪因而發生死亡或重傷之結果且最重本刑亦為5年以上有期徒刑等。

現行律師法規範，律師證書申請人涉犯特定重大犯罪，經檢察官提起公訴，或執業律師有前開情形，依現行律師法第7條及第74條規定，法務部不得核給律師證書、律師懲戒委員會得命律師停止執行職務。法務部今天在行政院會報告指出，現行法限於特定重大犯罪，對於有損律師使命的洗錢罪、參與犯罪組織罪、強制性交罪、酒駕致人於死或重傷等罪尚無法涵蓋，因此提出修法。

行政院會今天通過法務部擬具的律師法部分條文修正草案，草案將送立法院審議。

草案重點包含，修正律師涉嫌故意犯最重本刑5年以上有期徒刑之罪，或故意犯罪因而發生死亡或重傷之結果且最重本刑亦為5年以上有期徒刑，經檢察官提起公訴，法務部得停止審查律師證書、律師懲戒委員會得命其停止執行職務。

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草案也修正，律師懲戒委員會命停止執行職務可定2年期間，惟於律師所涉犯罪經宣判、改判無罪或非第7條之罪前，仍得繼續命其停止執行職務。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中表示，律師身為在野法曹，肩負促進人權、維護社會公益的使命，如涉犯重大犯罪且經檢察官提起公訴，仍繼續執業，恐影響人民對司法制度的信賴，此次修法主要為擴大律師涉犯重大犯罪的範圍，同時賦予律師懲戒委員會得命其停止執行律師職務，並應定期審酌停止原因是否存在，以免影響整體修法成果。（編輯：張若瑤）1140605