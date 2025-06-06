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中正路改名喊停 盧秀燕肯定中央即時糾正施政偏差

2025/6/6 10:40（6/6 10:51 更新）
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台中市長盧秀燕6日出席市議會市政總質詢，對於有關中正路改路名議題，她表示改路名的確勞民傷財，肯定施政方向即時糾正是好事。中央社記者趙麗妍攝 114年6月6日
台中市長盧秀燕6日出席市議會市政總質詢，對於有關中正路改路名議題，她表示改路名的確勞民傷財，肯定施政方向即時糾正是好事。中央社記者趙麗妍攝 114年6月6日
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）中正路改名議題引發關注，內政部宣布議題到此為止。台中市長盧秀燕今天表示，知道部會首長施政方向有偏差即時「糾正」是好事，如果在一般補助款、能源政策部分也能夠修改，「懸崖勒馬的話就更好」。

中正路改名議題引發關注，行政院長卓榮泰5日表示，政院沒有全盤推動的任何計畫，也強調這不是當前最重要的施政內容。內政部依照指示「這個議題基本上就到這個地方為止」。

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台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨籍市議員楊啓邦關心改路名議題。盧秀燕答詢表示，卓榮泰有體會到民意，內政部把更改路名當做第一要務，的確會造成勞民傷財，不是政府當務之急，「卓榮泰回應民意，部會首長施政方向有偏差，即時糾正是好事」。

盧秀燕也提到，一般補助款、能源政策部分，也希望國家能夠調整，「政府能夠知錯能改是件好事」，在更改路名方面對卓榮泰還是要肯定跟鼓勵，其他議題如果說民意反應也這麼大，包括一般補助款、能源政策，如果能繼續修改、懸崖勒馬的話就更好了。（編輯：黃名璽）1140606

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