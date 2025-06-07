北京喊話瓜地馬拉認清大勢 外交部斥：他國無權置喙

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（中央社記者吳書緯台北7日電）瓜地馬拉總統阿雷瓦洛來台進行國是訪問，中國外交部昨天稱，承認一個中國原則，發展對中關係，才真正符合瓜地馬拉的利益。外交部今天嚴正駁斥中國謬論，並指出台灣與友邦的外交關係，其他國家完全無權置喙。

針對阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）訪台進行國是訪問，中國外交部發言人林劍昨天主持例行記者會稱，承認一個中國原則，發展對中關係，才真正符合瓜地馬拉的利益，奉勸有關國家政府認清大勢、順應民意，早日做出正確選擇。

外交部今天指出，中國外交部老調重彈喊話瓜國「認清大勢、早日做出正確抉擇」，並一再散播「一中原則」謬論，妄圖破壞友邦與台灣關係，外交部予以最嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，致力維護兩岸現狀，但中方一再製造麻煩破壞區域和平穩定，此一客觀現狀是國際社會公認的事實；台灣與友邦間的外交關係是基於相互尊重與平等互惠原則的主權作為，其他國家完全無權置喙。

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外交部說明，中華民國與瓜地馬拉於1933年即建立外交關係，時間遠早於中華人民共和國建政，雙方傳統邦誼已逾90年，台瓜互信基礎堅實，絕非任何扭曲事實的謬論所能撼動。

外交部指出，阿雷瓦洛此行訪台是以具體行動展現對台瓜邦誼的堅定支持，以及對兩國間合作日益全面而多元的期許。展望未來，台瓜兩國政府仍將持續相互扶持，共同在民主、自由和正義的道路上攜手同行。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140607