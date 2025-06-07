主計總處擬修地方補助辦法 侯友宜籲一定要溝通

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。新北市長侯友宜今天表示，民脂民膏，中央一定要與地方好好溝通，將錢花在刀口上。

主計總處擬提出「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案」，6月2日發函給地方政府徵詢意見，並請地方政府於6日回覆。

侯友宜今天前往樹林區視察原住民族社會住宅預定地後接受媒體聯訪，媒體詢問，對於主計總處作法的看法。

對此，侯友宜表示，「不要再來了啦，其實補助辦法哪有一個公文來要3天回應？」他認為不要走一個過程而已，不要敷衍了事。

他指出，因為是牽扯數百億，地方發展過程中，都是社福、教育、弱勢族群需要的錢。中央一定要好好與地方溝通，如何將錢花在刀口上，民脂民膏，中央與地方不但要溝通，也要全力協助人民所需要的地方，這才是應該做的。

侯友宜說，一定會站在新北市立場，捍衛市民的權益。

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行政院主計總處主計長陳淑姿昨天指出，這是因應新版財政收支劃分法，不得不做調整，而給予地方的回覆期限，是因為修正條文幅度不大，才會如此設定，不會真的催促地方準時交出意見。

主計總處公務預算處長許永議昨天表示，這項修正並非刪除中央對地方的一般性補助款，而是討論未來如何補助。（編輯：戴光育）1140607