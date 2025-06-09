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國合會北區教師研習18日登場 友邦聖文森大使講課

2025/6/9 10:50（6/9 11:23 更新）
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圖為聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北9日電）國合會舉辦的「國際合作發展主題課程教師研習」北區場18日登場，今年邀請聖文森駐台大使柏安卓主講，還可參訪聖文森駐台大使館，與國際合作夥伴互動。

國合會上午發布新聞稿指出，「國際合作發展主題課程教師研習」北區場18日登場，活動報名將在13日截止。今年度研習課程涵蓋對外援助政策簡介、駐外工作經驗分享、援外主題桌遊的教學應用，以及國際合作情境任務分組討論與提案等多元內容，期望協助教師從政策脈絡、現場經驗到教學實踐，理解台灣援外工作的意義與做法。

國合會表示，北區教師研習場地設於國合會會本部、位於台北市天母的「使館特區」，特別邀請聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）主講，分享該國歷史、文化、教育與社會風貌，並將參訪聖文森駐台大使館，透過文化交流，深化對國際合作夥伴的理解與互動。

國合會副秘書長謝佩芬表示，為落實外交部長林佳龍「人人都是外交官」理念，國合會今年擴大辦理教師研習，參與對象從高中職教師擴大至國中小教師，並從原先的北區一場擴大至北、中、南、東區各一場，期望藉此促進區域均衡並向下扎根，透過教師將台灣外交軟實力及援外故事，帶入教學的第一現場。

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國合會指出，目前開放北區場次報名，教師可跨區報名，另3場次日期將另行公告。欲報名北區場次的教師可透過全國教師在職進修網（https://www2.inservice.edu.tw/）輸入課程代碼「5026758」免費報名，名額有限，額滿為止。

國合會說明，自112年起與教育部國教署公民與社會學科中心合辦教師研習營，期盼透過教學場域深耕國際發展與永續理念，培養學生的全球視野與公民意識。（編輯：謝佳珍）1140609

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