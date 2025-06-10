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卓榮泰總預算輪迴說 徐榛蔚呼籲放下屠刀

2025/6/10 15:37（6/10 15:51 更新）
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行政院長卓榮泰日前針對預算審查提出「輪迴說」引議。花蓮縣長徐榛蔚（圖）10日在議會答詢時對此表示，「輪迴說」砍的是基層薪資、民生需要跟社福，執政黨心中只有政治鬥爭、漠視民眾需求，與其輪迴，不如「放下屠刀、立地成佛」。中央社記者張祈攝 114年6月10日
行政院長卓榮泰日前針對預算審查提出「輪迴說」引議。花蓮縣長徐榛蔚（圖）10日在議會答詢時對此表示，「輪迴說」砍的是基層薪資、民生需要跟社福，執政黨心中只有政治鬥爭、漠視民眾需求，與其輪迴，不如「放下屠刀、立地成佛」。中央社記者張祈攝 114年6月10日
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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）行政院長卓榮泰日前針對預算審查提出「輪迴說」，引起爭議。花蓮縣長徐榛蔚今天表示，中央挾持補助款逼地方就範「集權又集錢」，凸顯財劃法修正的重要性，呼籲中央放下屠刀。

花蓮縣議會副議長徐雪玉今天質詢地方建設議題，徐榛蔚答詢提到，今年向中央提出基層建設、橋梁設計等提案都被打回票，中央回應理由是因經費刪減。

徐榛蔚指出，立委刪減總預算是要求各部會自行調整，對於地方補助款一毛都沒刪，但中央卻直接下令統刪各縣市27%一般性補助款。

徐榛蔚會後解釋，地方政府每年7成基本財政需求仰賴一般性補助款，中央去年就匡列給地方政府，讓縣府編列總預算，如今挾持補助款逼地方就範「集權又集錢」，造成地方政府很大的財政負擔。

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徐榛蔚說，卓榮泰院長的「輪迴說」，砍的是基層薪資、民生需要跟社福，執政黨心中只有政治鬥爭、漠視民眾需求，與其輪迴，不如「放下屠刀、立地成佛」。

卓榮泰7日視察屏東勝利星村，致詞間提及總預算刪減造成行政困難，但對地方該有建設仍會努力做到；不過審查預算表決時支持中央政府立委，所屬地方政府將優先協助，他強調，這不是報復心態，而是一個輪迴。（編輯：李淑華）1140610

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花蓮縣議會副議長徐雪玉（圖）10日質詢地方建設相關議題，縣長徐榛蔚答詢時提到，今年向中央提出基層建設、橋梁設計等提案都被打回票，中央回應理由是因經費刪減。中央社記者張祈攝 114年6月10日
花蓮縣議會副議長徐雪玉（圖）10日質詢地方建設相關議題，縣長徐榛蔚答詢時提到，今年向中央提出基層建設、橋梁設計等提案都被打回票，中央回應理由是因經費刪減。中央社記者張祈攝 114年6月10日
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