加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

徐佳青頒發全球傑出僑生校友 盼僑教制度邁向百年

2025/6/10 18:21（6/10 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
僑委會10日舉行「2025年全球傑出僑生校友頒獎典禮」，僑委會委員長徐佳青致詞，並頒發獎項給17位來自馬來西亞、香港，韓國、泰國、緬甸、柬埔寨、新加坡及寮國的得獎人。中央社記者楊堯茹攝 114年6月10日
僑委會10日舉行「2025年全球傑出僑生校友頒獎典禮」，僑委會委員長徐佳青致詞，並頒發獎項給17位來自馬來西亞、香港，韓國、泰國、緬甸、柬埔寨、新加坡及寮國的得獎人。中央社記者楊堯茹攝 114年6月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北10日電）僑委會委員長徐佳青今天頒發全球傑出校友獎時表示，僑教政策70年來培育近20萬名學生，僑委會將持續打造更好的環境，也期望僑生校友陪伴僑教制度穩健邁向100年。

僑委會今天舉行「2025年全球傑出僑生校友頒獎典禮」，由僑委會委員長徐佳青親自頒發獎項給17位來自馬來西亞、香港，韓國、泰國、緬甸、柬埔寨、新加坡及寮國的得獎人。

徐佳青致詞時表示，中華民國台灣的僑教政策70年來培育了17萬僑生，加上逾2萬海青班校友，已接近20萬名學生，且近年國籍組成是越來越多元；尤其在新興科技、AI半導體、綠能、醫療等台灣優勢產業發展下，吸引更多學子來台學習。

徐佳青提到，僑委會3年前推動僑生獎學金制度，提供4年總額104萬元補助，與台灣20多所大專院校合作推出聯名獎學金機制，讓學生無後顧之憂地追求學業與興趣。

google news透過 Google News追蹤中央社

徐佳青說，期許年輕一輩學子繼續往更高的方向邁進，僑委會將持續與相關單位協力打造一個更好的環境，也期望僑生校友能持續給予建議與支持，陪伴僑生制度穩健邁向100年。

獲得僑務貢獻獎、來自泰國的張玲琴分享，幼時隨父母移居泰國，長大回到台灣升學並精進中文能力，更珍惜語言與文化的價值；返回泰國後，將投入教育領域，協助更多年輕人透過語言與技能的學習拓展國際視野，也希望能促進與台灣的雙向交流。（編輯：張均懋）1140610

#僑委會
#徐佳青
#泰國
#馬來西亞
#緬甸
#獎學金
徐佳青
歐洲台灣華語文教學研討會 鼓勵打造台式教學品牌力世衛行動團日內瓦國際記者會 友邦官員發聲力挺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：