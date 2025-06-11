立院審查兒童托育服務法 綠委民團籲補強5大問題

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（中央社記者林敬殷台北11日電）立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查兒童托育服務法，民進黨立委與民間團體舉行記者會表示，行政院版草案有5大問題，包括通報後未通知家長、被害兒童及家長針對調查處理結果毫無救濟機制等，呼籲應在立法階段把漏洞補上，保護兒童與家長權益。

民進黨立委范雲、伍麗華上午與人本教育基金會在立法院舉行「兒童托育服務法審查中—兒虐調查機制5大問題待解決！」記者會。

范雲表示，有關違法事件處理機制，院版草案主要參考2023年3月施行的新版幼兒教育及照顧法和教保服務人員條例。然而，上述施行至今2年多，違法事件處理機制運作尚未成熟，就直接整套移植至不同年齡兒童的托育法裡，讓人憂心全新的托育服務法，是否真的能夠保護兒童安全。

范雲指出，行政院版本違法事件兒虐調查機制至少有5大問題，包含通報後未通知家長、處理過程應提供兒童保護及資源、被害兒童及家長無法取得調查報告和終局決議、被害兒童及家長針對調查處理結果毫無救濟機制，以及公布違法行為人或機構名稱之期間，比現行的法律還低。

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伍麗華說，她在陪伴台東縣關山案（幼童疑似遭教師不當對待）過程，觀察到現行制度存在3大荒謬，包含調查過程未通知家長、提供給家長的調查報告幾乎全被塗黑、家長若對調查與懲處結果不服，卻無任何救濟管道。

伍麗華表示，新法應提供調查報告給法定代理人或實際照顧者、建立完整申訴與調處機制，立法時應完整補強制度，杜絕憾事重演。（編輯：張良知）1140611