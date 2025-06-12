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M1A2T戰車16日起實彈射擊訓練 年底前辦成軍典禮
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M1A2T戰車16日起實彈射擊訓練 年底前辦成軍典禮

2025/6/12 20:08（6/12 20:42 更新）
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圖為首批M1A2T戰車2024年12月16日轉運至新竹湖口裝訓部，實施下板作業。（軍聞社提供）
圖為首批M1A2T戰車2024年12月16日轉運至新竹湖口裝訓部，實施下板作業。（軍聞社提供）
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（中央社記者吳書緯台北12日電）台灣向美國軍購108輛M1A2T戰車，首批38輛戰車已於去年底運抵台灣，陸軍即展開換裝訓練。根據漁業署公布的射擊通報，陸軍裝甲兵訓練指揮部將於16日起在坑子口靶場進行實彈射擊。據了解，M1A2T戰車將展開實彈射擊訓練。

根據射擊通報，陸軍裝訓部自16日起將在坑子口靶場進行射擊訓練，時間橫跨6月中下旬至7月中旬，且部分日期的射擊訓練的時間亦在夜間進行，所使用的武器標註為「地面武器射擊」，最大彈道高度為2000呎以下，危險區域最小半徑為3浬。

知情人士今天向中央社記者證實，陸軍裝訓部進行的實彈射擊，包含M1A2T戰車的實彈射擊訓練，而M1A2T戰車目前處於成軍前訓練階段，實彈射擊將採循序漸進方式，並非直接進行120公厘戰車砲的實彈射擊，會先以戰車砲旁的7.62公厘M240同軸機槍進行實彈射擊，之後才會進行120公厘戰車砲的實彈射擊。

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至於M1A2T是否會參與7月的漢光41號實兵操演，國防部戰規司長黃文啓中將日前曾表示，M1A2T戰車雖已運抵台灣，但年底才會成軍，7月處在成軍前訓練階段，並未參與實兵演練。

據了解，陸軍將在下半年為M1A2T戰車舉行成軍典禮，預計邀請歷任國防首長、退役將領、總統府戰略顧問，以及歷任陸軍裝訓部指揮官出席，而M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）的名稱，即是致敬美國陸軍裝甲兵名將克雷頓．艾布蘭（Creighton Williams Abrams, Jr.），軍方也不排除邀請艾布蘭的兒子、美國陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams）來台觀禮。（編輯：張若瑤）1140612

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