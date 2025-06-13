藍白連署修憲案廢監察院 吳思瑤盼一起真心推動

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（中央社記者王揚宇台北13日電）藍白聯手提出廢除監察院的修憲提案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，廢除監察院是民進黨長期的理念與主張，在上一屆的立法院也有行動，如果在野黨願意推動憲政改革，希望一起真心推動。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天透過臉書表示，廢除監察院的修憲提案連署已跨越29位立委法定門檻，正式送案。感謝國民黨立委連署支持，請立法院長韓國瑜立即組成修憲委員會。

吳思瑤在立法院受訪指出，廢除監察院是民進黨長期的理念，在上一屆立法院，民進黨團在修憲提案中要廢除監察院，有行動及作法，而非只有口頭倡議。

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吳思瑤表示，如果在野黨願意跟進、推動憲政改革廢除監察院，希望一起真心推動，後續如果能啟動修憲期程，各界就可以見真章。

吳思瑤認為，廢除監察院不應只是出於政治報復，而是應當對於憲政體制的整體優化，如果是為了個人或政黨的報復行為才廢除監察院，也許就比較淪於政治考量。此外，憲政課題不應拿來政治操作，應嚴肅面對，希望藍白走對的路。（編輯：謝佳珍）1140613