台灣精品盃馬國電競總決賽 優勝者11月赴台爭冠

（中央社記者郭朝河吉隆坡12日專電）台灣精品盃電競賽（TEEC）馬來西亞區總決賽昨日在吉隆坡時代廣場登場，283隊、1415名選手將在3天賽事展開激烈攻防，爭取11月底前往台灣角逐總決賽的資格。

這項從今年4月開跑的賽事分成3個項目，包括CS：GO、DotA 2和League of Legends，各組脫穎而出的隊伍除了獲得1萬令吉獎金（約新台幣7萬3120元）外，榮獲CS：GO冠軍寶座的優勝隊伍將遠征台灣，與台灣、泰國、菲律賓和印度等4個國家優勝者交手，爭取2000美元的額外獎金。

台灣精品盃電競賽開幕獲得馬來西亞數位經濟機構（MDEC）見證，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠也出席共襄盛舉。

洪慧珠致詞時表示，辦事處在籌畫這項活動時花了很多心思設計比賽，透過這項活動，希望能向大馬電競迷和科技愛好者推介來自台灣的優質電競品牌與設備。

她補充，這項活動獲得台灣各大科技品牌的大力支持，透過這些品牌支援，讓馬來西亞電競選手得以體驗到最高水準的電競比賽。

此外，本場活動特別提供4場小比賽包括，Tekken 7、Super Smash Bros.、PES 2019和Mobile Legends：Bang Bang等，讓更多馬來西亞電競愛好者體驗，並有機會獲得9000令吉的獎金。

同時，現場舉辦其他趣味活動，例如迷你DotA 2賽、電競組件組裝比賽及電競設備競標活動，並展示許多台灣最新的電競產品。

馬來西亞財政部長林冠英昨天宣布2020年財政預算案時表示，基於馬來西亞電競越來越有發展潛力，決定加倍撥款，從去年的1000萬令吉倍增至2000萬令吉（約新台幣1億4624萬元）推動數位時代新經濟。（編輯：王永志）1081012