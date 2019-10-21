海外人才交流會二階段開跑 科技部：盼留7成人才

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）海外人才交流會二階段今天開跑，吸引50名包含劍橋大學、麻省理工學院等名校校友參加。科技部表示，台灣科技、科研環境不遜於外國，盼成功媒合7成學員留在台灣。

為了號召海外人才返台、來台就業，科技部規劃「海外人才國內交流會」，第二階段今天開跑，並規劃為期12天活動，學員將與新竹科學園區及中部科學園區廠商代表座談及交流。

科技部長陳良基今天出席「海外人才國內交流會」開幕儀式，他指出，台灣高科技環境完備，科研環境也不遜於外國，希望透過活動，成功媒合6成至7成學員留在台灣。

陳良基說，擔任台大副校長時，曾赴海外與海外就業、就學人士交流，有些人薪水很高、起步很棒，但不少人都表達「期待能回台灣做點事」。

他表示，薪水只是虛的數字，國外基本消費高，實際存款金額有限，此外，國外就業者面臨升職天花板，可能工作20、30年後仍在同個職位，反觀台灣有多元發展機會，更多空間貢獻所知所學。

陳良基表示，台灣有很多中小型公司較缺知名度，不過，研發實力強大，也亟需具博士學歷的生力軍加入。勉勵海外人才將新知與技術引進台灣，與台灣的優質廠商相互激盪，達到產業創新。

「線下海外學人國內交流會」首梯有31位海外人才參加，已有約3成學人媒合成功留台就業發展，第二階段的海外人才國內交流會共有50位成員，包括45位博士及5位AI領域碩士，其中，不乏英國劍橋大學、帝國理工學院、美國麻省理工學院等知名院校畢業的校友。（編輯：鄭雪文）1081021