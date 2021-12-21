LINE新星計畫加速育成新創 7團隊上線服務

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（中央社記者吳家豪台北21日電）通訊軟體LINE自2015年12月啟動PROTOSTAR新星計畫，日前發表2021年成果，共有7支新創團隊在LINE平台上線服務，類別涵蓋優惠搜尋引擎、線上學習、優化協作工作等。

LINE今天在官網發文指出，今年因疫情升溫與三級警戒，對許多產業與企業帶來巨大衝擊，LINE PROTOSTAR新星計畫的團隊並未因此放慢腳步，持續透過線上溝通為新創團隊牽線，希望為新創生態圈創造更多資源整合、投資媒合，以及商業合作的機會。

LINE台灣企業戰略部資深總監唐欣說，回顧PROTOSTAR新星計畫成立6年來，有著來自各方夥伴支持，包含加速器、創投基金、會計法律事務所，並延伸到學校與政府，使得新星計畫每年都有更精彩的內容、更豐富與完善的資源給予新創圈，期待更多策略夥伴一起為台灣新創圈盡力。

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2021年有7家優秀的新創團隊在LINE平台上成功上線服務，包括個人化數位支付優惠搜尋引擎「卡伯」、線上學習服務「商業思維學院」、優化LINE協作工作的COWOKS、可多人同時進行線上密室脫逃的「實習判官」、媒合房東房客的「租租通DDROOM」、行動分享電源服務「BeeCharge蜂電綠能」、隨叫隨到的咖啡行動電商平台「咖啡杯杯」。

在LINE PROTOSTAR新星計畫現有團隊中，有5家團隊今年正式展開與LINE的商務合作，包括主打3分鐘快速完成租車的「途你」、協助高爾夫球愛好者尋找球友的平台Golfourit、可透過社群功能分享創意作品的Memopresso、提供專業級線上點餐系統的「你訂」、針對診所提供數位工具和CRM（顧客關係管理）系統的Alley-Pin。（編輯：趙蔚蘭）1101221