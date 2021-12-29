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無人駕駛計程車前景俏 中國電動車極氪與Waymo合作開發

2021/12/29 10:14（12/29 15:25 更新）
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中國吉利控股表示，他們的高級電動車品牌極氪（Zeekr）將為Google母公司Alphabet旗下專研自動駕駛技術的Waymo生產電動汽車。（圖取自Waymo網頁waymo.com）
中國吉利控股表示，他們的高級電動車品牌極氪（Zeekr）將為Google母公司Alphabet旗下專研自動駕駛技術的Waymo生產電動汽車。（圖取自Waymo網頁waymo.com）
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（中央社班加羅爾28日綜合外電報導）中國吉利控股表示，他們高級電動車品牌極氪（Zeekr）將為Google母公司Alphabet旗下專研自動駕駛技術的Waymo生產電動汽車，並將以全自動駕駛叫車用車部署於全美各地。

路透社報導，吉利控股今天表示，汽車將由極氪在瑞典的工廠設計研發，再與Waymo自動駕駛技術結合。

Waymo表示，將在「未來幾年」把這些汽車引進用於美國道路上。

根據Waymo今天發布的概念圖，這輛迷你廂型車寬敞、底盤低，可容納約5名乘客，兩側的滑門可作為單獨出入口。

Waymo是美國第一家也是唯一完全無人駕駛的計程車公司，自一年前在亞利桑那州鳳凰城城（Phoenix）推出無人駕駛計程車服務之後，至今已搭載了數千人。

與極氪合作將有助於Waymo在日益激烈的競爭環境之中拓展無人駕駛叫車服務，同時替中國品牌吉利打通門路，進軍美國市場。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1101229

根據Waymo發布的概念圖，這輛迷你廂型車寬敞、底盤低，可容納約5名乘客，兩側的滑門可作為單獨出入口。（圖取自Waymo網頁waymo.com）
根據Waymo發布的概念圖，這輛迷你廂型車寬敞、底盤低，可容納約5名乘客，兩側的滑門可作為單獨出入口。（圖取自Waymo網頁waymo.com）
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