LINE貼圖MVP計畫新制上路 年度總獎金破百萬

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（中央社記者吳家豪台北17日電）通訊軟體LINE旗下LINE貼圖持續發展台灣創作生態圈，今天宣布「MVP計畫」擴大獎勵，新納入表情貼與主題獎項，年度頒發獎金增加至新台幣108萬元，全新制度於今年1月上路。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君透過新聞稿表示，為鼓勵創作者在LINE原創市集嘗試更多元的創作形式來揮灑創意，並激勵過去幾年持續耕耘原創主題及原創表情貼的創作者，決定將表情貼與主題納入MVP計畫的獎項，提高整體獎勵總金額，鼓勵更多不同類型的創作能有發光發熱機會。

LINE貼圖MVP計畫於2015年上路，原制度是每個月公布前10名貼圖銷售排行榜創作者、前5名貼圖新進創作者排行榜，兩個排行榜的第1名為該組MVP，能各獲得新台幣3萬元獎金，年度頒發總獎金為72萬元。

2022年全新上路的MVP計畫一樣會在每個月公布前10名貼圖銷售排行榜創作者，但貼圖新進創作者排行榜從前5名擴大為前10名，新進創作者的認定也從原創貼圖上架次數3組內放寬到5組內。

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MVP計畫也納入新創作形式的排行榜，於2、4、6、8、10、12月加碼公布前10名主題銷售排行榜及前10名表情貼銷售排行榜的創作者，各排行榜第1名為該組別MVP，可獲得3萬元獎金。

此外，MVP計畫同步調整名人堂條件，原先僅以貼圖為主、贏得3次銷售MVP的創作者入選名人堂，新制度納入主題及表情貼的銷售MVP，累計獲5次銷售MVP將可贏得名人堂榮譽。LINE期許鼓勵創作者嘗試更多元的創作形式，建構更全方位的影響力。（編輯：林興盟）1110117