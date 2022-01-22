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比特幣閃崩逾50% 市值蒸發6000億美元

2022/1/22 21:53（1/22 23:12 更新）
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加密貨幣比特幣1月22日止不住跌勢，自去年11月創歷史新高價位崩跌超過50%。（圖取自Pixabay圖庫）
加密貨幣比特幣1月22日止不住跌勢，自去年11月創歷史新高價位崩跌超過50%。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社紐約22日綜合外電報導）加密貨幣比特幣（Bitcoin）今天止不住跌勢，已經自去年11月創歷史新高價位崩跌超過50%。

彭博報導，比特幣從觸頂閃崩，市值抹去逾6000億美元，整體加密貨幣市場則蒸發逾1兆美元市值。根據訂製投資集團（Bespoke Investment Group）數據，比特幣和加密貨幣市場以美元計跌幅，雙雙寫下史上第2大。

根據加密貨幣平台Coinbase，比特幣22日跌7.2%，一度滑落到3萬4042.78美元低點。其他數位資產同樣呈現跌勢，以太幣（Ether）下滑12%，Solana和卡達幣（Cardano）跌幅至少17%。

儘管美國聯邦準備理事會（Fed）準備出手遏制動搖加密貨幣市場與股市的通貨膨脹，數位資產區塊已浮現一種主基調：加密貨幣的走勢和股票及許多其他風險資產並無不同。

彭博先前報導，美國總統拜登政府最快將於下個月釋出整個政府的數位資產戰略初步草案，將要求聯邦機構評估數位資產帶來的風險與機會。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110122

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