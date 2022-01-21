金管會盯比特幣ATM洗錢防制 業者未落實將罰千萬

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台灣街頭出現比特幣ATM，金管會調查發現全台24個比特幣ATM據點中，僅1個據點由已經提出洗錢防制法遵聲明的業者設置。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北21日電）台灣街頭出現比特幣ATM，金管會調查發現全台24個比特幣ATM據點中，僅1個據點由已經提出洗錢防制法遵聲明的業者設置，金管會將要求其他業者提出法遵聲明，否則最高將開出千萬罰單。

近年虛擬貨幣投資引起熱潮，台灣街頭也出現比特幣ATM，引起立委關注。金管會為行政院指定的虛擬貨幣事業洗錢防制主管機關，先前對此啟動調查，發現目前全台約有24個比特幣ATM據點，其中部分機台業務形態涉及新台幣交易，應納管洗錢防制。

依據「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，共有5大型態的虛擬貨幣業者被金管會納管洗錢防制，包含從事虛擬通貨與新台幣、外幣間的交換；從事虛擬通貨間的交換；進行虛擬通貨的移轉；保管、管理虛擬通貨或提供相關管理工具；參與及提供虛擬通貨發行或銷售相關金融服務。先前已有16家業者依規定提出法遵聲明。

金管會官員說，先前對比特幣ATM據點進行抽訪，主要是要了解業者機台經營型態是否涉及必須納管洗錢防制的5種態樣，其中確實有部分必須納管洗錢防制；根據目前調查，24個據點由不同業者設置，其中僅1個據點由先前已經提出洗錢防制法遵聲明的虛擬貨幣業者所設。

針對其他必須納管洗錢防制的虛擬貨幣業者，金管會將進行聯繫和輔導，要求業者落實提出法遵聲明，若業者未依規定提出聲明且限期未改善，金管會將可處新台幣50萬元到1000萬元不等的行政罰鍰。

官員也說，目前有一個網路平台會顯示設置比特幣ATM的位址，金管會抽訪部分位址後發現，各地「據點」型態都不一，並非都設有機台，有部分據點是業者派駐專人，引導民眾至網路註冊、教你購買比特幣，即屬於業者的行銷手法之一。

不過，也有據點確實設置機台，民眾可以新台幣作交易，這就是金管會緊盯洗錢防制的範疇。

官員說，根據實際訪查結果，有幾個比特幣ATM據點提供實際交易，也有提供身分認證功能，但是否有做到到位的KYC（認識你的客戶），金管會還要進一步了解，若無法確實落實KYC，將會請業者改善。（編輯：林淑媛）1110121