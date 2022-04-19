遠距上班駭客進逼 調查：76%台企憂被攻擊得逞

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（中央社記者吳家豪台北19日電）資安業者趨勢科技今天公布2021年下半年全球網路資安風險指標報告指出，全球與台灣皆有76%的企業機構認為在未來12個月內可能遭駭客攻擊得逞，且25%認為可能性非常高，顯示各國企業對於未來1年遭駭客攻擊的風險感到憂心。

趨勢科技全球網路資安風險指標報告每半年發布一次，藉由詢問一些關鍵問題來衡量受訪者在防範駭客攻擊方面的資安準備度，以及遭到攻擊的可能性。

最新報告結果指出，台灣有68%的受訪者表示他們所屬機構在過去12個月當中曾經遭遇1次以上網路攻擊得逞的情況，有32%受訪者甚至遭遇7次以上。

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報告顯示，台灣企業機構最擔心的資安威脅為網路釣魚與社交工程詐騙、殭屍網路、勒索病毒；最擔心駭客入侵帶來的不良後果包括遭到監管或訴訟、生產力下降，以及重要基礎架構遭中斷或破壞。

趨勢科技威脅情報副總裁克雷（Jon Clay）透過新聞稿表示，隨著遠距上班與數位基礎架構帶來持續的威脅，企業機構應採取一種建構資安平台的作法，好讓防護發揮最大效益，同時降低因管理多個資安產品所造成的資源耗費。（編輯：楊凱翔）1110419