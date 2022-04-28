加入短影音戰局 Instagram Reels在台上線

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（中央社記者吳家豪台北28日電）抖音帶動全球短影音風潮，社群平台也看準商機，Meta旗下Instagram Reels功能今天起在台灣上線，透過 Instagram App可一鍵打造15至60秒的創意短片，分享生活中的趣味時刻。

根據研究機構Sensor Tower的數據，2021年全球消費者在抖音App的支出高達23億美元（約新台幣677億元），年增77%，「課金」力量驚人，前2大市場為中國和美國。

Meta透過新聞稿表示，Reels在全球推出後，成為Meta旗下所有服務中成長最快的內容形式，涵蓋潮流風格、生活娛樂、毛孩互動、運動休閒、親子交流、精品時尚、保養美妝等面向。

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Meta指出，台灣的創作者生態系長期蓬勃發展，Reels正式在台推出後，將為所有創作者提供自由發揮創意、展現真實自我的全新舞台，未來Instagram也將持續為創作者探索透過Reels創造收益的可能性。

Meta也同步宣布正式在台推出「音樂」功能，讓用戶可透過音樂庫中的歌曲，增加社群間的連結。只要在臉書或Instagram限時動態中選擇「音樂」貼紙，就可在「為你推薦」中探索音樂，或透過「瀏覽」選擇不同曲風。（編輯：趙蔚蘭）1110428