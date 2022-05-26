北醫大採Google Cloud 人資系統回應速度快3倍

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（中央社記者吳家豪台北26日電）台北醫學大學為台灣首家同時採用Google Cloud Platform與Google Workspace for Education Plus的高等教育機構，北醫大採用Google Cloud雲端服務後，人資系統回應速度較以往快3倍。

Google Cloud公共部門業務副總經理李殷豪今天在官方部落格發文說，北醫大擁有超過6000名學生、2個校區，以及包括北醫附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院、新國民醫院等6家附屬醫院，是台北地區最大國際醫療中心之一。

然而，北醫大因原有公有雲網路連線速度慢、負載量無法隨流量大小進行彈性調整等問題，導致行政系統過往經常當機，學生與行政人員在選課與招生上遇到相當大的挑戰與不便。北醫大與Google Cloud討論後制定3階段計畫，重新設計混和雲架構，推出教育雲服務。

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李殷豪說，北醫大在導入新架構後，以人資系統為例，過去需要30微秒才能做出反應，現在只需10微秒內即回應，大幅提升北醫大教學務系統運作效率，並提高流量尖峰時期的服務品質，降低後台管理人員工作負載，尤其是招生報名系統與加退選系統，受到報名考生、家長及北醫大學生的高度肯定。

李殷豪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速全球產業數位化腳步，Google Cloud持續協助高等教育機構打造完善雲端環境，下一步考慮將合作推展至智慧醫療雲的建立，完成台北醫學大學一校六院的數位整合。（編輯：楊凱翔）1110526