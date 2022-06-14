韓製運載火箭世界號 第2次發射因天候延至16日

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）完全由韓國自主研製的運載火箭世界號（KSLV-II）原訂15日進行第2次發射，但因天候問題宣布暫定順延一天至16日，韓國航空宇宙研究院（航宇研）今晚將再召開試飛委員會確認最終發射日期。

韓國科技部今天表示，韓國航空宇宙研究院今天上午召開試飛委員會評估運載及發射火箭的環境條件，考量氣象預報顯示發射預定地所在的全羅南道高興郡今天可能有降雨及強風，可能影響固定火箭及臍帶塔工程安全，或造成轉運車在上坡路段打滑，因此決定順延運送火箭及發射日程。

航宇研原訂今天上午7時20分開始將世界號運送至發射地，15日下午進行試射；但截至今天上午7時，高興郡一帶風速每秒8到12公尺，並出現零星降雨，目前兩天日程暫定各順延一天。

航宇研去年10月進行世界號首度試射，地點同樣是位於首爾南方約485公里的全羅南道高興郡羅老宇宙中心，當時雖順利完成所有分離程序，但最終未能使模擬衛星成功進入軌道。

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經過約2個月精密分析結果，航宇研發現試射失敗肇因於震動與浮力，使固定裝置鬆脫、管線變形，導致氦氣及氧化劑外洩，餘量不足供3節引擎推進，這次已強化相關固定設備。

韓國曾在2013年成功發射運載火箭羅老號，也是韓國首次成功自行發射火箭，但核心的第一節火箭是由俄羅斯製造；這次進行第2次試射的世界號則是純韓製火箭，共有300多家韓國企業參與其中，希望藉此帶動韓國產業大舉發展。（編輯：韋樞）1110614