歐盟將發布新版行為守則 要科技巨擘打擊假消息

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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）根據路透社所見的一份歐洲聯盟文件，Alphabet旗下的谷歌、臉書、推特和其他科技公司將須採取措施，打擊平台上的深偽技術和假帳號，否則將面臨巨額罰款風險。

歐盟執行委員會預計16日發布更新版的不實資訊行為守則，作為打擊假新聞的一環。

歐盟執委會2018年發布不實資訊行為守則，現在則將成為一項共同監管計畫，由監管機構與同意遵行守則的簽署方共同承擔責任。

更新後的守則詳細說明操縱行為範例，包括簽署方必須處理的深偽技術和假帳號等。

路透社取得的文件說，根據惡意行為者所採取的行為和策略、技術和程序等最新證據，簽署方就服務所不允許的操縱行為和做法將加強實施更明確的政策。

深偽技術又稱深度偽造，專指基於人工智慧的人體圖像合成技術應用，可將已有的圖像或影片疊加至目標圖像或影片上，在全球引發無數負面爭議，尤其是用在政治相關議題上。

這項守則也與歐盟27國今年稍早達成共識的「數位服務法」（Digital Services Act，DSA）有關，因為其中一部分便是有關打擊假消息。

根據DSA規定，未能履行守則的公司恐將面臨高達全球營業額6%的罰款。一旦簽署守則，公司有6個月時間落實對應措施。

簽署方還必須採取行動，處理夾雜假消息的廣告，並提升政治廣告的透明度。

負責內部市場事務的歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）在聲明中告訴路透社：「DSA為打擊假消息的行為守則提供了法律支柱，包括嚴厲的勸阻性制裁。」

歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）說，俄羅斯入侵烏克蘭一事成為修改這項守則的基礎，「一旦守則生效，我們更能做好準備對付來自俄羅斯的假消息」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110614