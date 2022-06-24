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美加密幣公司Harmony跨鏈橋遇駭 遭竊走30億元

2022/6/24 20:08
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）美國加密貨幣公司Harmony今天表示，竊賊從它的主要產品之一偷走價值約1億美元（約新台幣30億元）數位幣。加密貨幣業是駭客長期鎖定的目標，竊案層出不窮，如今再添一樁。

總部位在加州的Harmony表示，竊賊攻擊的是它的跨鏈橋產品Horizon Bridge，這種工具可讓不同區塊鏈之間的加密貨幣轉換。區塊鏈是比特幣和以太幣這類數位代幣的基礎軟體技術。

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竊賊長期令加密貨幣企業頭疼，且越來越多攻擊鎖定跨鏈橋。根據倫敦區塊鏈分析公司Elliptic統計，今年以來從跨鏈橋竊走的金額已達10億多美元。

Harmony在推特（Twitter）發文表示，它正與國家當局和鑑識專家合作，以查明竊賊身分及追回失竊資金，此外並未提供進一步資訊。截至目前，Harmony也未回覆路透社透過電郵和社群媒體尋求置評的詢問。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110624

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