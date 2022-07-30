陽明交大生開發雜訊量測電路 獲旺宏金矽最大獎

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2022年第22屆旺宏金矽獎30日舉辦頒獎典禮，陽明交通大學電子研究所學生鍾奕璇、李承龍（圖）以作品「一個無參考時脈且具有背景自我校正技術之相位雜訊量測電路」，榮獲本屆設計組評審團鑽石大賞。中央社記者陳至中攝 111年7月30日

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（中央社記者陳至中台北30日電）2022年旺宏金矽獎今天舉辦頒獎典禮，陽明交大學生鍾奕璇、李承龍開發出一種雜訊量測電路，不須額外參考時脈，且具備背景自我校正能力，摘下最大獎「評審團鑽石大賞」。

旺宏金矽獎今年是第22屆，目的是鼓勵大專學生投入半導體研發和實作。陽明交大電子所學生鍾奕璇、李承龍今天以「一個無參考時脈且具有背景自我校正技術之相位雜訊量測電路」，獲得設計組的評審團鑽石大賞；應用組的鑽石大賞則從缺。

李承龍會後接受中央社採訪表示，科技發展下，系統操作速率與資料量越來越高，對雜訊的要求也越來越嚴苛。他們提出一個內建於晶片的雜訊量測技術，可鑲嵌在原本商品裡面，當電路需要自我測試雜訊時就可開啟。

李承龍解釋，以往要量測雜訊，須依靠一個額外的乾淨參考訊號，就像要看一個人有沒有站歪或抖動，就要找另一個站的很直的人來對照。他們的技術則像是讓電路「自我反省」，記錄前一刻、下一刻的資訊來分析，進而自我修正。

應用組表現最佳的是獲得金獎的清華大學電機所學生翁笠群、陳立得、林楷平作品「光場分解加速晶片與雙層分解式3D立體顯示器」，他們開發出一種新的「裸視3D」技術，可展現全視域（水平加垂直方向）的光場影像，進而提供更自然的浸潤3D體驗。

陳立得表示，為了實驗，他們拆壞了7、8片昂貴的電競螢幕，很感謝學校和合作企業，讓他們可上手玩這些「不便宜的玩具」。未來希望進一步研發，突破更大的視角限制，朝商品化邁進。

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前中研院院長李遠哲今天透過預錄影片，勉勵從事半導體領域研發的學子，要試著結合全球暖化、氣候變遷議題。他並幽默地說：「不要被年紀大的老人家騙了。」他這一代的人走的是不好的路，現已無法把地球帶到更好的境界，只能嘗試讓地球不要變得那麼壞，並寄望年輕人能擔起他們這輩子沒有擔好的責任。

評審團副召集人、清大電機系清華特聘講座教授吳誠文表示，今年已有幾支隊伍投入減少耗能、提升使用效率等相關研究，嘗試運用專業知識降低各行各業的碳排放量。他認為環境議題與人類基本需求相關，未來一定會有市場，投入相關研究、為地球做好事，一定會有回報。（編輯：陳政偉）1110730

2022年第22屆旺宏金矽獎30日在台北舉行頒獎典禮，清華大學電機所學生翁笠群（左2）、陳立得（右2）、林楷平（左），以作品「光場分解加速晶片與雙層分解式3D立體顯示器」榮獲本屆應用組評審團金獎。中央社記者陳至中攝 111年7月30日