更多編輯台推薦新聞：
神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疫情拖累第2季吃虧 餐飲觀光股下半年迎轉機
首頁 / 科技

雷虎科技助陣國防 發表無人機中控指揮塔

2022/8/14 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北14日電）雷虎科技於嘉義發表最新「無人機中央控制指揮塔」，並表示將持續與中華電信在無人機通訊領域發展合作，為國家國防安全盡一份心力。

雷虎科技今天發表新聞稿表示，為支持台灣無人機產業的發展，總統蔡英文13日至嘉義為「亞洲AI無人機創新應用研發中心」揭牌。會後蔡總統並視導雷虎科技與中華電信最新開發的T-200無人直升機。

雷虎說明，T-200直升機採用台灣希望創新群飛系統，搭載無人機專用中繼設備，飛行時間可達50分鐘，利用群飛技術在低空環境，打造由空中覆蓋的通訊網路，將通訊連續延伸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，雷虎指出，T-200直升機結合中華電信與雷虎開發的「無人機中央控制指揮塔」，具備「群飛通訊中繼站」功能，加上中華電信核網衛星設備、MEC邊緣運算平台，在通訊中斷的緊急情況下，可迅速恢復災區及戰區的通訊網。

雷虎說明，指揮塔搭載最新的微型陣列雷達、可偵測3至5公里範圍內無人機，進行周遭無人機監控，T-200無人機 搭載高精密相機，可配置於於邊境保護、巡邏等國防用途。（編輯：蘇志宗）1110814

雷虎
雷虎中華電推空中基地台 衝刺救災國防通訊應用
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族