雷虎科技助陣國防 發表無人機中控指揮塔

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（中央社記者江明晏台北14日電）雷虎科技於嘉義發表最新「無人機中央控制指揮塔」，並表示將持續與中華電信在無人機通訊領域發展合作，為國家國防安全盡一份心力。

雷虎科技今天發表新聞稿表示，為支持台灣無人機產業的發展，總統蔡英文13日至嘉義為「亞洲AI無人機創新應用研發中心」揭牌。會後蔡總統並視導雷虎科技與中華電信最新開發的T-200無人直升機。

雷虎說明，T-200直升機採用台灣希望創新群飛系統，搭載無人機專用中繼設備，飛行時間可達50分鐘，利用群飛技術在低空環境，打造由空中覆蓋的通訊網路，將通訊連續延伸。

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此外，雷虎指出，T-200直升機結合中華電信與雷虎開發的「無人機中央控制指揮塔」，具備「群飛通訊中繼站」功能，加上中華電信核網衛星設備、MEC邊緣運算平台，在通訊中斷的緊急情況下，可迅速恢復災區及戰區的通訊網。

雷虎說明，指揮塔搭載最新的微型陣列雷達、可偵測3至5公里範圍內無人機，進行周遭無人機監控，T-200無人機 搭載高精密相機，可配置於於邊境保護、巡邏等國防用途。（編輯：蘇志宗）1110814