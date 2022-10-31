德紐倫堡發明展 台代表團藥劑混合針具獲特別獎

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（中央社記者林育立柏林30日專電）德國紐倫堡發明展今天落幕，台灣代表團成績優異，不僅作品獲得大會特別獎的殊榮，另有5金、9銀、6銅的佳績。

第74屆德國紐倫堡發明展（iENA）27日起一連舉行4天，共有26國、逾500件作品參展。台灣代表團今年共拿下1面特別獎牌、5面金牌、9面銀牌、6面銅牌，駐慕尼黑代表處處長趙彥清特地到場代表總統、副總統頒贈賀電。

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代表團團長沈毓豪接受中央社記者訪問時表示，今年共有24件作品參賽，獲得21面獎牌，其中高雄市道明中學的「靈芝面膜」和「靈芝培養瓶」兩件作品都拿下金牌；此外慈濟科技大學的「輸液管結構」和「可分次使用之藥劑混合針具」兩件作品除拿下金牌，後者還榮獲罕見的大會特別獎殊榮，可見台灣學生的研發實力不容小覷。

沈毓豪期盼政府制定一套更完善的參加國際發明展獎勵辦法，讓國人及企業優秀的發明和科技成果能在國際上展露頭角，為國爭光。（編輯：韋樞）1111031