台北資訊月 元宇宙虛擬分身互動應用成焦點

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）台北資訊月元宇宙應用成為展場焦點，廠商推出透過虛擬實境社交、開會、工作的解決方案，或是讓參觀者可快速製作虛擬分身、動作、臉部表情等，在虛擬世界中沉浸式互動。

資訊月主題館以「數位領航 虛實共融」為策展主軸，台北市電腦公會策展的「體驗共創元宇宙」專區，其中Horizon Workrooms虛擬會議室，透過虛擬實境方式將元宇宙的概念落實在Workrooms中，讓人們可跨越空間共同開會工作。

宏達電也在資訊月展示元宇宙應用，包括虛擬空間World、遠距協作會議社交平台、以及專為元宇宙打造的VIVE Avatar方案，可開會、社交，打造「全身虛擬分身」，民眾可透過手機APP快速製作，擁有栩栩如生的體態動作與臉部表情。

台灣大哥大在資訊月中打造「OP無限製造所」，參觀者可用30秒快速製作獨一無二的3D數位分身，同時結合AR影像和LINE動態貼圖，豐富社群體驗；影音劇院套裝能讓參觀者享受劇院般沉浸式的影音及雲端遊戲體驗。

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此外，台灣盈米科技透過虛擬實境（VR）技術提供多種職業訓練，例如牙科訓練模擬、VR車用內飾置換系統、VR機械手臂操作模擬等；見臻科技則整合機構設計及高階人工智慧演算法，打造微型眼球追蹤解決方案，可取得準確穩定的眼動資料。

愛迪斯科技則展示動作捕捉技術與角色製作技術，每個表演者或是體驗者，能透過動作捕捉系統與遊戲引擎，扮演與自己相似或是不同樣貌的虛擬分身，在虛擬世界進行互動。（編輯：郭無患）1111112