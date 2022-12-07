舊金山市議會罕見推翻警用機器人政策

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（中央社記者張欣瑜舊金山6日專電）舊金山市議會日前以8比3的壓倒性票數，在第一輪投票中，批准警察可在特殊情況下用機器人殲滅歹徒，引發連日抗議聲浪。今天在關鍵的第二輪投票，市議會委員會急踩煞車，禁止賦予警方這項權力。

舊金山紀事報報導，舊金山市議會委員會今天以8比3的票數，明確禁止警察遙控配有致命武器的機器人來殲滅歹徒。通常第一輪投票通過的政策，第二輪都會過關，這次表決案進入第二輪投票後卻遭推翻，在舊金山極為罕見。

自舊金山市議會上週表決通過這項政策後，主流媒體紛紛撻伐，反對人士昨日上午赴舊金山市政廳前抗議，一開始就投下反對票的3名市議員也輪番上台抨擊，現場群眾高喊「我們看過電影…反對殺人機器人」。

今天表決結果出爐後，程序委員會可以選擇修正條款、更嚴格地限制警察使用機器人殲滅歹徒的時機，或者完全放棄該條款，保留今日通過的決議。

這次的爭議，是這座以自由開放聞名的城市，在現代科技和公共安全如何取得平衡的議題上，又一次的矛盾和衝突。今年9月，舊金山市議會才通過一項政策，允許警方在特定情況下進行即時監控，遭批踐踏隱私。

加州2021年通過AB481法案，該法案要求執法單位，向政府部門尋求使用軍用武器的合法性，不過至今只有舊金山和奧克蘭兩地，針對警方能否操控機器人殲滅歹徒的政策，提出討論。

2016年，德州的一場示威活動中，一名男子持槍狙擊維持秩序的警察，造成5名員警喪生，最後遭警方以拆彈機器人炸死，寫下美國執法單位第一次使用致命機器人的案例，當時同樣引發「執法人員軍事化」的爭議。

舊金山警察局現有12個機器人，都未裝上致命武器，警方表示，他們只是希望能夠在極少數的特殊狀況下，使用機器人對付暴徒。（編輯：高照芬）1111207